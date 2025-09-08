StarsLady Gaga räumt bei den MTV VMAs groß ab
Die Gewinnerin des Abends bei den MTV Video Music Awards war ganz klar Lady Gaga.
Die ‚Poker Face‘-Interpretin gewann am Sonntag (07. September) in New York vier Preise aus insgesamt zwölf Nominierungen, darunter Künstlerin des Jahres, Beste Kollaboration mit Bruno Mars für ihren Song ‚Die with a Smile‘ sowie Beste Regie und Beste Artdirection für das Musikvideo zu ihrem Hit ‚Abracadabra‘. Gaga war bei der von LL Cool J moderierten Verleihung nur kurz anwesend, da sie gleichzeitig im Madison Square Garden auftrat. Ihre Auftritte mit ‚Abracadabra‘ und ‚The Dead Dance‘ bei diesem Konzert wurden jedoch später während der Show gezeigt. Weitere große Gewinnerinnen der VMA-Nacht waren Ariana Grande und Sabrina Carpenter, die jeweils drei Auszeichnungen erhielten. Grande gewann Video des Jahres, Best Pop und Best Long Form Video für ihren Song ‚Brighter Days Ahead‘. Carpenter erhielt die Preise als Beste Pop-Künstlerin, für das Beste Album (‚Short n‘ Sweet‘) sowie für die Besten Visuellen Effekte im Video zu ihrem Hit ‚Manchild‘.
Carpenter war eine der wenigen Künstlerinnen, die ein politisches Statement setzten: Bei ihrer Performance von ‚Tears‘ traten Dragqueens mit Schildern auf, auf denen unter anderem „Protect Trans Rights“ und „In Trans We Trust“ zu lesen war. In ihrer Dankesrede für das Beste Album sagte sie: „An meine unglaubliche Besetzung, meine Tänzer und die Queens auf der Bühne mit mir heute Abend: Diese Welt ist, wie wir alle wissen, voller Kritik, Diskriminierung und Negativität. Also bin ich unendlich dankbar, Teil von etwas zu sein, das Licht bringt, dich zum Lächeln, zum Tanzen bringt und dir das Gefühl gibt, dass die Welt deine verdammte Auster ist.“
Weitere Gewinner waren Rosé, die mit Bruno Mars für ihren Song ‚Apt‘ den Preis für Song des Jahres gewann, sowie Alex Warren als Bester Newcomer. Auch etablierte Stars wurden geehrt: Mariah Carey erhielt den Michael Jackson Video Vanguard Award, Busta Rhymes wurde mit dem Rock the Bells Visionary Award ausgezeichnet, und Ricky Martin nahm den allerersten Latin Icon Award der VMAs entgegen. Zudem ehrten Yungblud sowie Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith den im Juli im Alter von 76 Jahren verstorbenen Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne mit einer gemeinsamen Performance.
MTV VMA Awards 2025 – Alle Gewinner im Überblick:
Video des Jahres: Ariana Grande – Brighter Days Ahead
Künstlerin des Jahres: Lady Gaga
Song des Jahres: Rosé Bruno Mars – Apt
Bester Newcomer: Alex Warren
Beste Pop-Künstlerin: Sabrina Carpenter
MTV Push Performance des Jahres: Katsye – Touch (Januar 2025)
Best Pop: Ariana Grande – Brighter Days Ahead
Bestes Album: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
Beste Kollaboration: Lady Gaga Bruno Mars – Die with a Smile
Best Hip Hop: Doechii – Anxiety
Best R B: Mariah Carey – Type Dangerous
Best Alternative: Sombr – Back to Friends
Best Rock: Coldplay – All My Love
Best Latin: Shakira – Soltera
Best K-Pop: Lisa featuring Doja Cat and RAYE – Born Again
Best Afrobeats: Tyla – Push 2 Start
Best Country: Megan Moroney – Am I Okay?
Video for Good: Charli XCX featuring Billie Eilish – Guess
Best Long Form Video: Ariana Grande – Brighter Days Ahead
Best Group: Blackpink
Song of Summer: Tate McRae – Just Keep Watching
Best Direction: Lady Gaga – Abracadabra
Best Art Direction: Lady Gaga – Abracadabra
Best Cinematography: Kendrick Lamar – Not Like Us
Best Editing: Tate McRae – Just Keep Watching
Best Choreography: Doechii – Anxiety
Best Visual Effects: Sabrina Carpenter – Manchild
Michael Jackson Video Vanguard Award: Mariah Carey
Rock the Bells Visionary Award: Busta Rhymes
Latin Icon Award: Ricky Martin