Stars Lady Gaga räumt bei den MTV VMAs groß ab

Lady Gaga - 2025 Coachella Valley Music And Arts Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2025, 09:00 Uhr

Die Gewinnerin des Abends bei den MTV Video Music Awards war ganz klar Lady Gaga.

Lady Gaga war die große Gewinnerin bei den MTV Video Music Awards.

Die ‚Poker Face‘-Interpretin gewann am Sonntag (07. September) in New York vier Preise aus insgesamt zwölf Nominierungen, darunter Künstlerin des Jahres, Beste Kollaboration mit Bruno Mars für ihren Song ‚Die with a Smile‘ sowie Beste Regie und Beste Artdirection für das Musikvideo zu ihrem Hit ‚Abracadabra‘. Gaga war bei der von LL Cool J moderierten Verleihung nur kurz anwesend, da sie gleichzeitig im Madison Square Garden auftrat. Ihre Auftritte mit ‚Abracadabra‘ und ‚The Dead Dance‘ bei diesem Konzert wurden jedoch später während der Show gezeigt. Weitere große Gewinnerinnen der VMA-Nacht waren Ariana Grande und Sabrina Carpenter, die jeweils drei Auszeichnungen erhielten. Grande gewann Video des Jahres, Best Pop und Best Long Form Video für ihren Song ‚Brighter Days Ahead‘. Carpenter erhielt die Preise als Beste Pop-Künstlerin, für das Beste Album (‚Short n‘ Sweet‘) sowie für die Besten Visuellen Effekte im Video zu ihrem Hit ‚Manchild‘.

Carpenter war eine der wenigen Künstlerinnen, die ein politisches Statement setzten: Bei ihrer Performance von ‚Tears‘ traten Dragqueens mit Schildern auf, auf denen unter anderem „Protect Trans Rights“ und „In Trans We Trust“ zu lesen war. In ihrer Dankesrede für das Beste Album sagte sie: „An meine unglaubliche Besetzung, meine Tänzer und die Queens auf der Bühne mit mir heute Abend: Diese Welt ist, wie wir alle wissen, voller Kritik, Diskriminierung und Negativität. Also bin ich unendlich dankbar, Teil von etwas zu sein, das Licht bringt, dich zum Lächeln, zum Tanzen bringt und dir das Gefühl gibt, dass die Welt deine verdammte Auster ist.“

Weitere Gewinner waren Rosé, die mit Bruno Mars für ihren Song ‚Apt‘ den Preis für Song des Jahres gewann, sowie Alex Warren als Bester Newcomer. Auch etablierte Stars wurden geehrt: Mariah Carey erhielt den Michael Jackson Video Vanguard Award, Busta Rhymes wurde mit dem Rock the Bells Visionary Award ausgezeichnet, und Ricky Martin nahm den allerersten Latin Icon Award der VMAs entgegen. Zudem ehrten Yungblud sowie Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith den im Juli im Alter von 76 Jahren verstorbenen Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne mit einer gemeinsamen Performance.

MTV VMA Awards 2025 – Alle Gewinner im Überblick:

Video des Jahres: Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Künstlerin des Jahres: Lady Gaga

Song des Jahres: Rosé Bruno Mars – Apt

Bester Newcomer: Alex Warren

Beste Pop-Künstlerin: Sabrina Carpenter

MTV Push Performance des Jahres: Katsye – Touch (Januar 2025)

Best Pop: Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Bestes Album: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Beste Kollaboration: Lady Gaga Bruno Mars – Die with a Smile

Best Hip Hop: Doechii – Anxiety

Best R B: Mariah Carey – Type Dangerous

Best Alternative: Sombr – Back to Friends

Best Rock: Coldplay – All My Love

Best Latin: Shakira – Soltera

Best K-Pop: Lisa featuring Doja Cat and RAYE – Born Again

Best Afrobeats: Tyla – Push 2 Start

Best Country: Megan Moroney – Am I Okay?

Video for Good: Charli XCX featuring Billie Eilish – Guess

Best Long Form Video: Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Best Group: Blackpink

Song of Summer: Tate McRae – Just Keep Watching

Best Direction: Lady Gaga – Abracadabra

Best Art Direction: Lady Gaga – Abracadabra

Best Cinematography: Kendrick Lamar – Not Like Us

Best Editing: Tate McRae – Just Keep Watching

Best Choreography: Doechii – Anxiety

Best Visual Effects: Sabrina Carpenter – Manchild

Michael Jackson Video Vanguard Award: Mariah Carey

Rock the Bells Visionary Award: Busta Rhymes

Latin Icon Award: Ricky Martin