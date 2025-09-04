Musik Lady Gaga tut kurzfristige Absage ihres Konzerts ’so leid‘ – Fans waren bereits in der Halle

Lady Gaga - Park MGM in Las Vegas 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2025, 14:00 Uhr

Die 'Poker Face'-Sängerin sah sich gezwungen, ein Konzert in letzter Minute abzusagen.

Lady Gaga hat sich entschuldigt, nachdem sie eine Show abgesagt hatte, während Fans bereits in der Halle waren.

Die Popsängerin sollte am Mittwochabend (3. September) im Rahmen ihrer ‚Mayhem Ball‘-Tour in Miami, Florida auftreten, musste das Konzert jedoch in letzter Minute absagen, obwohl das Publikum bereits im Kaseya Center wartete.

In ihrer Instagram-Story schrieb die 39-Jährige: „Hallo zusammen, es tut mir wirklich so, so leid, aber ich muss die heutige Show in Miami verschieben. Während der Probe letzte Nacht und meines Stimmaufwärmens heute Abend war meine Stimme extrem belastet, und sowohl mein Arzt als auch mein Gesangscoach haben mir geraten, nicht aufzutreten, wegen des damit verbundenen Risikos.“

Die ‚Poker Face‘-Künstlerin bezeichnete die Entscheidung als „quälend“, betonte jedoch, dass sie die Show absagen müsse, um ihre Stimme langfristig zu schützen. „Ich möchte hart sein und das einfach für euch durchziehen, aber ich möchte kein langfristiges oder dauerhaftes Schaden an meinen Stimmbändern riskieren. Es gibt ein erhebliches Risiko, basierend auf all unserer kombinierten Erfahrung mit einer Show wie unserer“, erklärte der Star. „Wie ihr wisst, singe ich jede Nacht live – und auch wenn das eine harte und quälende Entscheidung war, hätte ich noch mehr Angst vor den langfristigen Folgen für meine Stimme.“

Gaga zeigte sich untröstlich wegen der abgesagten Show. „Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen und meine aufrichtige Entschuldigung für jede Enttäuschung, jeden Ärger und jede Unannehmlichkeit annehmen. Es tut mir so, so leid“, betonte sie. Üblicherweise versuche sie „alles“, um dieses Szenario zu vermeiden. „Ich achte sehr auf mich selbst, um diese sehr anspruchsvolle Show geben zu können“, betonte die Chartstürmerin.

In online geteilten Aufnahmen war zu sehen, wie Fans nach der enttäuschenden Nachricht die Arena verließen. Gaga – deren Tournee in den USA am 18. September in Chicago endet, gefolgt von internationalen Terminen in Europa, Australien und Asien – bestätigte, dass sie und ihr Team planen, in Zukunft nach Miami zurückzukehren. „Wir versuchen, die Show so schnell wie möglich neu zu terminieren“, versicherte die Musikerin.