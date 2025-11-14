Stars Lady Gaga und Michael Polansky sprechen ständig über ihre Hochzeit

Lady Gaga - Oscars 2023 - Make Up Free - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2025, 09:00 Uhr

Die Stars 'fühlen sich bereits verheiratet'.

Lady Gaga und Michael Polansky „fühlen sich bereits verheiratet“.

Die 39-jährige Sängerin und Polansky (42) verlobten sich im April 2024, doch der Unternehmer ist der Meinung, dass eine Hochzeit „nicht viel ändern wird“.

Auf die Frage nach ihren Hochzeitsplänen antwortete Gaga gegenüber ‚Rolling Stone‘: „Wir reden ständig darüber.“ Polansky, der gemeinsam mit Gaga mehrere Songs geschrieben hat, fügte hinzu: „Wir haben diese Pausen, und die sind verlockend. Es ist so: ‚Okay, können wir an diesem Wochenende heiraten?‘ Wir wollen keine wirklich große Hochzeit, aber wir wollen sie genießen. In vielerlei Hinsicht fühlen wir uns bereits verheiratet, also wird sich nicht viel ändern.“

Zudem enthüllte die Musikern, dass sie gerne eine Familie gründen würde. „Mutter zu sein ist das, was ich mir am meisten wünsche“, so Gaga und ihr Partner gab zu, besonders von Sir Elton John und David Furnish inspiriert zu sein, deren Söhne – Zachary (14) und Elijah (12) – Gagas Patenkinder sind. Er sagte: „Ihre Kinder sind sehr glücklich geworden. Das Wichtigste ist, dass es sich so anfühlt, als wäre dies einfach unsere Familie, als wäre dies ganz normal. Dass sie Lady Gaga ist, ihre Kunst und all das, ist nichts, was sie von ihrer Beziehung zu mir oder ihrer Rolle als Mutter trennen muss.“