Stars Lady Gaga: Wednesday-Cameo

Lady Gaga - September 2024 - Avalon - Venice International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2024, 10:06 Uhr

Die 38-jährige Sängerin soll in einer neuen Folge der Serie auftauchen.

Lady Gaga wird in einer neuen Folge der Serie ‚Wednesday‘ auftreten.

Die 38-jährige Sängerin hat offenbar einen mysteriösen Cameo-Auftritt in der beliebten Netflix-Show ergattert. Das ‚Addams Family‘-Spinoff, in dem Jenna Ortega die Titelrolle verkörpert, hat sich seit seinem Debüt eine eingefleischte Fangemeinde aufbauen können. Auch Lady Gaga soll die Serie lieben, denn immerhin brachte einen Szene aus der ersten Staffel ihren Song ‚Bloody Mary‘ vom Album ‚Born This Way‘ mithilfe eines TikTok-Trends nach Jahren wieder in die Charts. Damals veröffentlichte Gaga, die ihre Fans liebevoll Little Monster nennt, sogar selbst einen Clip auf TikTok.

Bei den Golden Globes hatte Jenna Ortega bereits im vergangenen Jahr von einer möglichen Gastrolle für Lady Gaga gesprochen. „Ich bin mir sicher, dass Netflix das lieben würde“, erklärte die Schauspielerin damals. Wenn Lady Gaga ein Teil des Ganzen wäre, müssten sie und Wednesday zwei Monster sein, die sich gut verstehen.“ Christina Ricci, die ebenfalls eine Rolle in der Serie verkörpert, lobte ihre junge Kollegin vor kurzem als „großartig“. Die 44-Jährige, die selbst einst als Wednesday Addams vor der Kamera stand, erklärte: „Ich liebte es Wednesday zu sein. Ich bin sehr stolz auf diese Rolle. Ich finde, dass Jenna Ortega auch großartig ist. Sie ist so mutig, so cool, und wird der Rolle gerecht. Wednesday ist jetzt ihre Rolle… und diese beiden Dinge können gleichzeitig wahr sein!“