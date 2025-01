Stars Lala Kent: Waldbrände in Kalifornien lösten Atembeschwerden bei ihrer kleinen Tochter aus

Lala Kents kleine Tochter hatte wegen der Waldbrände in Los Angeles „wirklich starke Atembeschwerden“.

Der ,Vanderpump Rules‘-Star entschied sich dazu, die Stadt zu verlassen, bis es wieder „sicher“ ist, weil die schlechte Luftqualität aufgrund der Brände ihre vier Monate alte Tochter Sosa beeinträchtigt hat.

Lala, die mit ihrem Ex-Verlobten Randall Emmett auch Ocean (3) hat, erzählte in ihrer Instagram-Story: „Heute Morgen ist Sosa aufgewacht und hatte wirklich starke Atembeschwerden. Ich habe mich dazu entschieden, meine Familie einzupacken und nach Palm Springs zu fahren, ausschließlich aufgrund der Luftqualität. Hier werden wir bleiben, bis L.A. wieder sicher ist.

Dies ist eine der verheerendsten Situationen, die ich je erlebt habe.“ Die 34-jährige Prominente gab zu, dass ihr Herz „zerschmettert“ sei für all diejenigen, die direkt von den schweren Waldbränden betroffen sind: „Wenn Sie nicht direkt betroffen waren, dann kennen Sie an diesem Punkt jemanden, der alles verloren hat. Ich frage mich, wie wir so unvorbereitet sein konnten.

Mein Herz ist zerschmettert für meine Gemeinde. Viertel, die die Menschen jahrzehntelang ihr Zuhause genannt haben, existieren jetzt nicht mehr. Es ist unvorstellbar. Wir sind nicht direkt betroffen und dafür bin ich dankbar – es ist hart, da ich sehe, was andere Menschen durchmachen.“