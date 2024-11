Musik Lana Del Rey: Neues Studioalbum kommt im Mai 2025

Bang Showbiz | 26.11.2024, 11:00 Uhr

Lana Del Rey wird im Mai ihr 10. Studioalbum ,The Right Person Will Stay‘ veröffentlichen.

Die 39-jährige Singer-Songwriterin fühlt sich „so dankbar“ für das kommende 13-Track-Album – von dem sie bereits sagte, dass es ein Country-Album sein wird – und hat ihren Fans verraten, dass die erste Single aus dem Album, das am 21. Mai 2025 erscheinen wird, ,Henry‘ heißen wird. Lana schrieb auf Instagram: „,The Right Person Will Stay‘ erscheint am 21. Mai. Ich bin so dankbar, dass meine 13 Tracks mit meiner wunderbaren Arbeit zwischen Luke, Jack, Zach und Drew Erickson und anderen zusammenkamen. Freue mich, dass ihr vor Stagecoach noch ein paar Songs hören könnt, angefangen mit Henry.“

Lanas Album-Neuigkeit kam nur wenige Stunden, nachdem der Star bekannt gab, dass sie 2025 eine Stadiontournee durch Großbritannien und Irland starten wird. Die ,Born To Die‘-Hitmacherin wird am 3. Juli im Londoner Wembley-Stadion spielen, als Teil ihrer größten Headline-Tour in Großbritannien. Die ,Sad Girl‘-Hitmacherin hat sich für ihr neues Album mit Jack Antonoff und dem Country-Musiker Luke Laird zusammengetan, mit denen sie regelmäßig zusammenarbeitet.