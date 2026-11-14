Stars Lappen weg: Barbara Schöneberger war zu schnell unterwegs

Barbara Schoneberger - 2022 - Berlin - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2026, 13:00 Uhr

Barbara Schöneberger war zu schnell unterwegs und muss ihren Führerschein abgeben.

Für Barbara Schöneberger heißt es bald: einen Monat lang nicht selbst ans Steuer setzen.

Die Moderatorin hat ein Fahrverbot erhalten. Den Grund dafür verriet sie bei einem Interview am Rande der Gala „Goldenes Lenkrad“, die zu den bekanntesten Auszeichnungen der deutschen Automobilbranche zählt. Offenbar war die 52-Jährige zu schnell unterwegs. Wie deutlich sie das Tempolimit überschritten hat und wann genau es dazu kam, ließ sie allerdings offen. In einem Gespräch mit RTL, das anschließend auf Instagram veröffentlicht wurde, machte Schöneberger die Nachricht öffentlich. Demnach muss sie ihren Führerschein für einen Monat abgeben. Vier Monate bleiben ihr, um den Zeitpunkt dafür selbst festzulegen und das Dokument einzureichen. Anschließend darf sie während der festgesetzten Frist nicht fahren.

Dass sie gerne etwas flotter unterwegs ist, daraus machte die Entertainerin keinen Hehl. Sie bezeichnete sich selbst als „zügige Autofahrerin“. Eine Raserin sei sie zwar nicht, räumte sie ein. Allerdings bewege sie sich gelegentlich in einem Geschwindigkeitsbereich, „wo es jetzt schon richtig wehtut“. Eine konkrete Situation, die zu dem Fahrverbot geführt hat, schilderte sie nicht. Auch ihren Umgang mit den Verkehrsregeln beschrieb Schöneberger mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Manchmal entscheide sie eigenmächtig, zusätzliche Abbiegespuren zu eröffnen. „Ich bin jemand, der sich manchmal selbstständig dazu entscheidet, eine zweite Linksabbiegerspur aufzumachen, eine zweite Rechtsabbiegerspur aufzumachen“, erklärte sie. Ihre ungewöhnliche Rolle im Straßenverkehr fasste sie mit den Worten zusammen: „Ich bin ein Straßenverkehrs-Ermöglicher.“

Trotz der scherzhaften Bemerkungen scheint die Moderatorin die Konsequenzen ihres Verhaltens zu akzeptieren. Sie finde es grundsätzlich in Ordnung, wenn Fehlverhalten geahndet werde, und stehe zu ihrer Verantwortung. „Ich übernehme die Verantwortung“, machte sie deutlich. Wann sie ihren Führerschein tatsächlich abgeben wird, hat Schöneberger offenbar schon im Blick. Wahrscheinlich werde sie den Schritt nach Weihnachten tätigen, sagte sie im RTL-Interview. Dann lasse sich die Fahrpause am besten in ihren Alltag integrieren. Beruflich sei sie nicht auf ein eigenes Auto angewiesen. Für kürzere Wege könne sie während des Fahrverbots schließlich auch aufs Fahrrad umsteigen.