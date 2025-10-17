Film Laurence Fishburne bringt sich als Professor X in ‚X-Men‘-Reboot ins Gespräch

Laurence Fishburne - January 2020 - Famous - ABC TCA Winter Press Tour BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2025, 14:00 Uhr

Der 'Matrix'-Star sieht sich selbst als passenden Kandidaten für die Rolle des Charles Xavier.

Laurence Fishburne ist offen dafür, Professor X im ‚X-Men‘-Reboot zu spielen.

Die Superhelden-Reihe soll im Marvel Cinematic Universe (MCU) von ‚Thunderbolts‘-Regisseur Jake Schreier neu gestartet werden. Fishburne hat nun sein Interesse bekundet, die Rolle des Charles Xavier zu übernehmen. Bei der ‚New York Comic Con‘ erklärte der ‚Matrix‘-Darsteller: „Ich weiß, dass sie jetzt über die X-Men sprechen. Also möchte ich an diesem Punkt eines von zwei Dingen. Das erste wäre: Was haltet ihr von Laurence Fishburne als Professor X?“

In der ‚X-Men‘-Reihe von 20th Century Fox wurde Professor X von Patrick Stewart und James McAvoy dargestellt, wobei Stewart die Rolle für den MCU-Blockbuster ‚Avengers: Doomsday‘ 2026 wieder aufnehmen soll.

Fishburne sprach auch über die Möglichkeit, dem ‚Star Wars‘-Franchise beizutreten, räumte jedoch ein, dass dies unwahrscheinlich sei. Auf die Frage, ob er in einer weit, weit entfernten Galaxie auftreten würde, sagte der ‚John Wick‘-Star: „Nein, das passt. Ich sehe mir alles an. Ich schaue mir jeden ‚Star Wars‘-Film an, ich bin gerade mitten in ‚Rebels‘, Mann. Mir geht es gut auf der Couch mit ‚Star Wars‘. Ich brauche kein Lichtschwert. Ich brauche es nicht.“

Der 64-Jährige reflektierte außerdem über sein Vermächtnis als Morpheus in der ursprünglichen ‚Matrix‘-Trilogie und erklärte, dass er sich nicht sicher sei, ob es „Sinn macht“, für den kommenden fünften Teil zurückzukehren. „Es kommt wirklich darauf an, wie gut es ist. Wenn es großartig ist, dann ja, dann macht es Sinn. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht“, enthüllte er.

Fishburne erzählte, dass er 2021 Regisseurin Lana Wachowski kontaktiert hatte, um seine Rolle als Morpheus in ‚Matrix 4: Resurrections‘ wieder aufzunehmen. „Ich habe mich gemeldet. Es hat einfach nicht geklappt. Ich sagte: ‚Vielen Dank‘, und Lana meinte: ‚Vielen Dank, ich werde darüber nachdenken‘, und das war es.“ Stattdessen übernahm Yahya Abdul-Mateen II die Rolle von Morpheus.