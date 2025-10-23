Film Laurence Fishburne: Darum will er Professor X im neuen Marvel-X-Men-Film spielen

Laurence Fishburne - March 2025 - Famous - The Amateur European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2025, 19:14 Uhr

Laurence Fishburne möchte Professor X im neuen Marvel-X-Men-Film spielen, weil sein Alter zu der Rolle passt und weil er 'ein wahrer Gläubiger' in Marvel ist.

Laurence Fishburne möchte Professor X im neuen Marvel-X-Men-Film spielen, weil er „ein wahrer Gläubiger“ in Marvel ist.

Der 64-jährige Schauspieler erklärte kürzlich, dass er offen dafür sei, Charles Xavier im kommenden Blockbuster des Marvel Cinematic Universe (MCU) zu verkörpern. Nun erläuterte Fishburne, dass er die ikonische Mutantenfigur spielen wolle, weil er liebe, was Marvel sowohl auf als auch abseits der Leinwand tue.

„Ich bin ein wahrer Gläubiger, wenn es um den Marvel-Kosmos geht. Egal ob Marvel-Comics oder das MCU“, sagte der ‚John Wick‘-Star jetzt in einem Interview mit ‚ComicBook.com‘. „Ich habe mit sechs Jahren in New York City angefangen, Comics zu lesen, und diese Autoren und Künstler sprachen über Dinge, die in der Stadt passierten, in der ich aufgewachsen bin.“ Natürlich gab es deshalb auch viele Charaktere im Marvel-Universum, mit denen er sich identifizieren konnte und die er gerne gespielt hätte, als er jünger war. „Aber ich bin sehr, sehr zufrieden damit, wie die Filme besetzt wurden. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, wie sie sich entwickelt haben. Ich bin ein riesiger Fan all dieser Filme.“

Fishburne sagte weiter, er interessiere sich besonders für die Rolle des Professor X, da sie am besten zu seinem Alter passe. „Professor X ist im Moment, denke ich, der passendste Charakter für mich, um ihn in meinem jetzigen Alter zu spielen“, fuhr er fort. „Und auch für die Art von Rollen, für die ich bekannt bin. Es fühlt sich an, als würde es zu mir passen. Deshalb.“

Professor X wurde zuvor von Sir Patrick Stewart und James McAvoy in der ‚X-Men‘-Reihe von 20th Century Fox gespielt, wobei Stewart die Rolle im MCU-Blockbuster ‚Avengers: Doomsday‘ (2026) erneut übernehmen soll. Nach ‚Avengers: Doomsday‘ und ‚Avengers: Secret Wars‘ wird Marvel seinen neuen ‚X-Men‘-Film – unter der Regie von Jake Schreier, dem Regisseur von ‚Thunderbolts*‘ – voraussichtlich im Jahr 2028 veröffentlichen.