Stars Lena Meyer-Landrut: Auftritt abgesagt

Lena Meyer-Landrut - The Voice Studio - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2024, 16:51 Uhr

Die Sängerin musste aufgrund von gesundheitlichen Problemen eine Performance canceln.

Lena Meyer-Landrut hat erneut mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Die ehemalige ESC-Gewinnerin sollte eigentlich am Sonntag (30. Juni) bei der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu auf der Bühne stehen. Wegen starker Schmerzen musste die ‚Satellite‘-Interpretin den geplanten Auftritt jedoch kurzfristig absagen. Den Veranstaltern zufolge habe es sich dabei sogar um einen „medizinischen Notfall“ gehandelt. Lenas Team erklärte laut ‚Bunte‘, dass der Zustand der Sängerin sich im Laufe des Nachmittags so sehr verschlechtert habe, dass sie aufgrund der Beschwerden ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wegen Bauch- und Nierenschmerzen hatte Lena bereits am Tag zuvor eine Performance in München gecancelt.

Auf Instagram zeigte sich die 33-Jährige wegen der unglücklichen Umstände innerlich zerrissen. „Es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr so lange gewartet habt und enttäuscht wieder fahren musstet. Mein Gewissen treibt mich um, aber mein Körper hat Nein gesagt“, erklärte sie ihre Abwesenheit bei der Landesgartenschau. Bereits seit längerer Zeit hat Lena immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu tun. Im September 2023 zog sie sich bei einem Reitunfall einen doppelten Kreuzbeinbruch zu. Zum Jahreswechsel deutete sie außerdem psychische Belastungen an.