Leni Klum: Knutsch-Foto und Liebesgeständnis von ihrem Aris

05.05.2021 15:23 Uhr

Nachwuchsmodel Leni Klum ist frisch gebackene 17-Jährige. Zu ihrem Geburtstag gab es eine zuckersüße Liebeserklärung von ihrem Freund Aris. Die Tochter von „Germany's Next Topmodel“-Ikone Heidi Klum geht ganz offen mit ihrem jungen Glück um und zeigt aller Welt wie verliebt sie ist.

Von dem einst zurückhaltenden blonden Mädchen ist spätestens seit Leni Klums (17) offiziellem Debüt als Model nicht mehr viel übrig. Heidi Klums (47) ältester Spross wird erwachsen und damit immer offener, was ihr sonst so streng behütetes Privatleben angeht. Mit ihrem Freund Aris Rachevsky (17) schwebt die 1,68 Meter große Beauty auf Wolke sieben.

Leni bekommt Knutschfoto zum Geburtstag

Vor fast einem Jahr gibt Leni Klum offen und ehrlich zu, einen Freund zu haben. Seitdem kann die 17-Jährige ihren 800.000 Instagram-Fans gar nicht oft genug beweisen, wie überglücklich sie mit Aris Rachevsky ist. Zu Ehren ihres Geburtstages bekommt die Klum-Tochter einen ganz besonderen Social-Media-Post. Auf einem Foto, welches ihr Schatz veröffentlicht hat, drückt das Model ihrem Liebsten ganz ungeniert einen dicken Schmatzer auf den Mund. Der Amerikaner hält dabei zärtlich ihr Gesicht in beiden Händen. „Happy Birthday, ich liebe dich“, kommentiert Aris seinen Instagram-Post. Daraufhin antwortet Leni verliebt: „Ich liebe dich so sehr, Engel!“

Das ist Aris Rachevsky

Wer ist der charmante junge Mann der Heidi Klums Tochter den Kopf verdreht? Aris Rachevsky ist laut dem Magazin „Bunte“ der Sohn von Starfotograf Spiro Poros und Künstleragentin Rhea Rachevsky. Der Vater des 17-Jährigen hat bereits mit prominenten Persönlichkeiten wie Keira Knightley (36) und Jennifer Lopez (51) zusammengearbeitet. Und auch seine Oma ist keine Unbekannte. Zina Rachevsky war eine erfolgreiche französisch-russische Schauspielerin. Mit ihrer Affäre mit Marlon Brando sorgt sie in der Vergangenheit für Schlagzeilen. Im Alter von 42 stirbt Zina. Zu diesem Zeitpunkt ist Rhea Rachevsky gerade mal sieben Jahre alt. Aris hat seine Oma also nie kennenlernen dürfen.

Er hat bereits Erfahrungen im Showgeschäft

Durch seine Eltern, die sich übrigens 2003 getrennt haben sollen, hat der Amerikaner bereits im jungen Alter einige Erfahrungen im Showgeschäft sammeln können. Für ihn sollte es also kein Problem sein, dass seine bessere Hälfte gerade international als Model durchstartet und ihre Bekanntheit von Tag zu Tag größer wird. Aris hat bereits einen guten Freund, der selbst berühmte Eltern. Deacon Philippe (17) zählt zu seinem engsten Kreis, er ist der Sohn von Ryan Philippe (46) und Reese Witherspoon (45).

Heidi macht’s vor

Die öffentlichen Liebesbekundungen könnten sich Leni von ihrer berühmten Mama Heidi abgeschaut haben. Das deutsche Model und ihr Ehemann Tom Kaulitz (31) präsentieren ihre leidenschaftliche Beziehung nur allzu gerne auf Instagram. Ob kuschelnd oder knutschend im Bett, leicht bekleidet beim eng umschlungenen Tanz oder beim romantischen Date in der Badewanne, die „Germanys next Topmodel“-Mama und der Tokio Hotel Gitarrist lassen nichts anbrennen. Die beiden Turteltauben Leni und Aris belassen es aber erstmal bei harmlosen Knutschfotos. Hach, junge Liebe kann so schön sein.

(TSK)