Musik Leona Lewis: Dank ihrer Tochter fand sie neuen Sinn in der Musik

Leona Lewis - Emma Premiere - 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin offenbart, dass sie dank ihrer Tochter wieder ins Studio gegangen ist.

Leona Lewis verrät, dass sie wieder Freude an der Musik empfindet, seit sie Mutter geworden ist.

Die 40-jährige Sängerin – die seit ihrem 2015 erschienenen Album ‚I Am‘ keine LP mehr herausgebracht und sich stattdessen auf Weihnachtssongs konzentriert hat – fühlte sich viele Jahre lang „entfremdet“ von ihrem Job. Seit sie und ihr Ehemann Dennis Jauch im Juli 2022 ihre Tochter Carmel Allegra (3) auf der Welt begrüßt haben, kann die ‚Bleeding Love‘-Interpretin wieder „aus einem offenen, verletzlichen Ort heraus“ singen.

Die Zeitung ‚Daily Star‘ zitierte die ‚X Factor‘-Siegerin von 2006 mit den folgenden Worten: „Ich habe letztes Jahr wieder angefangen, ins Studio zu gehen. Ich habe an Musik gearbeitet und versucht herauszufinden, was ich sagen möchte. Wovon möchte ich singen? Wie kann ich bewusst sein und nicht einfach nur zum Lärm beitragen, sondern hoffentlich etwas Authentisches und sehr Ichhaftes erschaffen?“

Leonas privates Glück habe ihr eine neue Inspirationsquelle gegeben. „Ich habe vor ein paar Jahren ein kleines Mädchen bekommen. Das hat meine Welt in vielerlei Hinsicht geöffnet“, offenbarte sie. „Ich singe wieder aus diesem offenen Raum heraus.“

Die ‚Run‘-Künstlerin tritt derzeit mit ihrer ‚A Starry Night‘-Show im The Venetian in Las Vegas, Nevada, auf – die Shows laufen bis Januar 2026. Die Residency fühle sich für sie an wie der Beginn eines „neuen Kapitels“. Leona erklärte: „Ich bin 40 geworden. Ich habe meine kleine Tochter. Ich schreibe jetzt aus einer neuen Perspektive.“