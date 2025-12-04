Film Leonardo DiCaprio: Die Filmbranche ist ein Marathon, kein Sprint

Leonardo DiCaprio - January 2024 - Avalon - Golden Globe Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2025, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star teilt Ratschläge mit angehenden Schauspielern.

Leonardo DiCaprio ist seine Karriere eher wie einen Marathon als wie einen Sprint angegangen.

Der preisgekrönte Schauspieler hat in Hollywood enorme Erfolge gefeiert und in Filmen wie ‚Catch Me If You Can‘, ‚Departed – Unter Feinden‘ und ‚The Wolf of Wall Street‘ mitgespielt. Nachwuchsstars rät DiCaprio allerdings, ihre Karriere langfristig zu betrachten.

Im Gespräch mit ‚Deadline‘ erklärte der 51-Jährige: „Wenn du diesen Beruf liebst, wenn du es liebst, Schauspieler zu sein, musst du dir klarmachen, dass es ein Marathon ist, kein Sprint. Und das heißt nicht: ‚Oh, jede Entscheidung ist entscheidend. Mach nichts Kommerzielles. Fang nicht zu früh damit an.'“ Vielmehr gehe es darum, sich die eigene Karriere in einigen Jahrzehnten vorzustellen „und die Bausteine dafür zu setzen, dass sie Bestand hat.“

Der Oscar-Preisträger warnte, dass zu viel Präsenz „schädlich“ sein könne. „Ich glaube, ich hatte früh ein gewisses Gespür für Überexponierung. Zugegeben, es war eine andere Zeit. Eine Zeit, in der ich Schauspielern zusah, die ihr Privatleben praktisch verschwinden ließen, sodass man kaum etwas über sie wusste“, erzählte er. Heute sei das durch Social Media ganz anders. „Aber ich wusste damals kaum etwas über sie – außer dem, was ich auf der Leinwand sah“, fügte er hinzu.

DiCaprio betonte, dass man Filmangebote „dosiert“ annehmen sollte. „Oder vielleicht nur die Filme machen, in denen es großartige Nebenfiguren gibt, die interessant sind und bei denen man sich in der Branche einen Namen machen kann“, sagte er. Der ‚Inception‘-Star habe selbst „sehr früh sehr viel Glück“ gehabt. ‚Titanic‘ sei der Wendepunkt für ihn gewesen, ab dem er sich Filmrollen selbst aussuchen konnte. „Aber bis dahin habe ich viele Independent-Filme gemacht“, ergänzte DiCaprio. „Ich suchte mir einfach die Rollen aus, die ich am interessantesten fand und in die ich mich wirklich vertiefen konnte.“