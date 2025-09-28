Film Leonardo DiCaprio: Er ist wählerischer bei seiner Arbeit

Bang Showbiz | 28.09.2025, 10:00 Uhr

Der Hollywood-Star ist mittlerweile gelassener, was seine Karriere betrifft.

Leonardo DiCaprio arbeitet nicht mehr in einem „hektischen Tempo“.

Der Schauspieler hat darüber reflektiert, wie sich seine Einstellung zu seiner Karriere im Laufe der Jahre verändert hat. Während er früher das Gefühl hatte, großes Glück zu haben, überhaupt Rollen angeboten zu bekommen, ist er heute deutlich wählerischer, welche Projekte er annimmt.

Im Gespräch mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin berichtete der 50-Jährige: „Als ich jünger war, war es einfach dieses Gefühl, im Lotto gewonnen zu haben. Es war sehr stark, so dass ich dachte: ‚Ich kann nicht glauben, dass ich in dieser Branche arbeite und Entscheidungen für mich selbst treffen darf.‘ Und dann gibt es dieses hektische Tempo, das man hat.“

Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Aber jetzt denke ich, dass ich mit zunehmendem Alter einfach noch mehr… ich will nicht sagen wählerisch, aber all diese verschiedenen Komponenten müssen zusammenkommen, damit ein Film entsteht und man hofft, dass er nicht nur funktioniert, sondern auch Bestand hat – auch wenn es keine Garantie für beides gibt.“

DiCaprios ‚One Battle After Another‘-Regisseur Paul Thomas Anderson hingegen findet heute vor allem Freude an der Arbeit selbst und den Erfahrungen am Set. Er sagte in dem gemeinsamen Interview: „Es ist nicht so, dass ich mich anders fühle, was den Funken betrifft oder den Kampf, einen Film zu machen, oder die Aufregung des Ganzen. Es ist vielmehr so, dass das, was ich jetzt am meisten schätze und was mich am meisten begeistert, die Freundschaft, die Kameradschaft und die Zusammenarbeit ist, die entsteht, wenn man die Arbeit macht.“

Genau das sei seine Motivation, morgens aufzustehen. „Vielleicht fühlt es sich am Anfang mehr so an, als hätte man im Lotto gewonnen. Aber jetzt ist die Freude am Filmemachen selbst so viel tiefer und stärker“, betonte der Filmemacher.