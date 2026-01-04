Stars Leonardo DiCaprio verpasst die Palm Springs Film Awards nach Donald Trumps Militäreinsatz in Venezuela

Leonardo DiCaprio - September 2025 - Famous - One Battle After Another London Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.01.2026, 13:10 Uhr

Leonardo DiCaprio hat die Palm Springs Film Awards aufgrund von Donald Trumps Militäreinsatz in Venezuela verpasst.

Der 51-jährige Schauspieler konnte am Samstag (03. Sonntag) nicht von der Karibik nach Kalifornien reisen, um an der Preisverleihung teilzunehmen – bei der er eigentlich den Desert Palm Achievement Award für seine Rolle in ‚One Battle After Another‘ entgegennehmen sollte. Grund dafür waren Luftraumbeschränkungen infolge von Trumps Entscheidung, Militärschläge in dem südamerikanischen Land anzuordnen, um das Regime von Präsident Nicolás Maduro zu beenden. Der ‚Great Gatsby‘-Star erhielt seine Auszeichnung stattdessen virtuell. Ein Sprecher des Palm Springs International Film Festival sagte gegenüber ‚Variety‘: „Leonardo DiCaprio kann heute Abend aufgrund unerwarteter Reiseunterbrechungen und eingeschränkten Luftraums leider nicht persönlich bei uns sein. Auch wenn wir es bedauern, ihn nicht vor Ort feiern zu können, fühlen wir uns geehrt, seine außergewöhnliche Arbeit und seinen nachhaltigen Beitrag zum Kino zu würdigen. Sein Talent und seine Hingabe an das Handwerk inspirieren weiterhin, und wir freuen uns, ihn heute Abend mit dem Desert Palm Achievement Award auszuzeichnen.“

DiCaprio verfügt weiterhin über enorme Anziehungskraft an den Kinokassen, äußerte jedoch Sorge um die Zukunft der Kinos angesichts der anhaltenden Veränderungen in der Filmindustrie. Er befürchtet, dass sie eines Tages denselben Weg gehen könnten wie kulturelle Relikte etwa Jazzbars. Er sagte der Zeitung ‚The Times‘: „Es verändert sich in rasantem Tempo. Wir stehen vor einem gewaltigen Umbruch. Zuerst verschwanden Dokumentarfilme aus den Kinos. Jetzt laufen Dramen nur noch begrenzte Zeit, und die Leute warten darauf, sie bei Streamingdiensten zu sehen. Ich weiß nicht: Haben die Menschen noch die Lust darauf? Oder werden Kinos zu Nischen – wie Jazzbars?“

Der Oscar-Preisträger fügte hinzu: „Ich hoffe einfach, dass genug Menschen mit echter Vision auch in Zukunft die Möglichkeit bekommen, einzigartige Dinge zu schaffen, die im Kino zu sehen sind. Aber das bleibt abzuwarten.“ DiCaprio hatte zuvor erklärt, dass es „ein Kampf werden wird“, sicherzustellen, dass Filme weiterhin im Kino gezeigt werden. Er sagte letzten Monat gegenüber ‚Deadline‘: „Dieses Jahr fühlt sich wie einer der aufgeladensten Momente in der Geschichte des Kinos an. Wir stehen mehr denn je vor der Frage nach der Zukunft des Kinoerlebnisses. Die Menschen dazu zu bringen, wieder ins Kino zu kommen, scheint eine immer größere Herausforderung zu werden.“