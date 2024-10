Stars Liam Payne: Sturz in den Tod mit 31 Jahren

Liam Payne - Getty - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2024, 00:44 Uhr

Liam Payne ist im Alter von 31 Jahren gestorben.

Der ehemalige One Direction-Star verstarb am Mittwoch (16. Oktober), nachdem er von seinem Hotelbalkon in Buenos Aires gefallen war. Der Sänger stürzte laut ‚Reuters‘ aus seinem Zimmer im dritten Stock des Hotels CasaSur Palermo in der argentinischen Hauptstadt. Was der Grund dafür war, ist noch nicht bekannt.

Zeugen sagten gegenüber ‚TMZ‘, dass sich der tragische Vorfall kurz nach 17 Uhr Ortszeit ereignete, nachdem der Popstar früher am Tag in der Lobby des Hotels gesehen wurde. Liam, der als Teenager mit One Direction berühmt wurde, nachdem er an der britischen Version von ‚The X Factor‘ teilgenommen hatte, soll seinen Laptop in der Lobby zertrümmert haben, bevor er zurück in sein Hotelzimmer getragen wurde. Laut der lokalen Presse ‚La Nacion‘ war die Polizei gerufen worden, um einen Mann zu beruhigen, der aggressiv war und scheinbar unter Drogen stand. Liam besuchte in den letzten Wochen eines der Konzerte von Niall Horan in Argentinien und die ehemaligen Bandkollegen trafen sich während der Show wieder.

Liam hatte großen Erfolg als Teil von One Direction, aber er gab zuvor zu, mit Alkohol und Drogen zu kämpfen zu haben. Er räumte ein, dass sein Lebensstil zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem „Grund zur Sorge“ wurde. Der ‚Strip That Down‘-Hitmacher, der neben Niall, Harry Styles, Louis Tomlinson und Zayn Malik zu der beliebten Boygroup gehört, sagte der BBC: „Als ich jünger war, habe ich direkt mit dem Whisky angefangen. Ich neige dazu, mein Gift früh zu nehmen, dann bleibe ich dabei, bis es mich langweilt.“ Liam gab zu, dass er trotz seines Ruhms und Erfolgs einige „sehr dunkle Jahre“ erlebt habe. Der Sänger, der mit seiner Ex-Partnerin, dem Popstar Cheryl, einen Sohn namens Bear hat, teilte mit: „Es gab ein paar sehr dunkle Jahre, in denen ich mit verschiedenen psychischen Problemen durch extreme Schwierigkeiten ging.“

Liam Payne machte zuletzt auch beruflich eine schwierige Phase in seiner Karriere durch. Ursprünglich hatte er für 2024 ein neues Album angekündigt, nachdem er im März seine Single ‚Teardrops‘ veröffentlicht hatte, doch die Produktion des Albums wurde auf unbestimmte Zeit pausiert. Ein Insider berichtete der Zeitung ‚The Sun‘ zuvor, dass Liam unsicher sei, ob das Album überhaupt noch erscheinen werde. Ein Grund für die Verzögerung ist, dass ‚Teardrops‘ bei den Fans nicht gut angekommen war. Zudem hat sich sein Manager Roger von ihm getrennt, was Liam zusätzlich belastete.