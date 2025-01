Stars Liam Paynes Netflix-Show wird wie geplant veröffentlicht werden

Liam Payne - WE Day UK 2019 - The SSE Arena - London - March 6th 2019 - John Phillips - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2025, 11:00 Uhr

Die Sendung 'Building the Band' mit dem verstorbenen Sänger soll noch dieses Jahr auf dem Streaming-Dienst erhältlich sein.

Liam Paynes Auftritt in der TV-Show ‚Building the Band‘ soll im Laufe des Jahres von Netflix veröffentlicht werden.

Der einstige One-Direction-Star verstarb im Oktober, nachdem er vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires gestürzt war. Vor seinem Tod stand Liam für die Reality-Sendung, die von Backstreet-Boys-Mitglied AJ Maclean moderiert wird, als Gastjuror vor der Kamera. Obwohl Netflix die Premiere von ‚Building the Band‘ vorläufig aufgeschoben hatte, entschloss sich der Streaming-Gigant jetzt doch dazu, die Aufnahmen mit dem verstorbenen Musiker zu veröffentlichen. Der Entscheidung seien demnach mehrere Gespräche mit Liams Angehörigen vorausgegangen. Dass die Show 2025 tatsächlich ins Netflix-Repertoire aufgenommen wird, soll bei den Hinterbliebenen des britischen Sängers dennoch für Überraschung gesorgt haben. Ein Insider verriet dazu gegenüber ‚The Sun‘: „Die Familie ging davon aus, dass Liam zelebriert werden würde – ein positives Bild. Er tat das, was er als echter Boyband-Star am besten konnte. Aber sie hatten ihrer Ansicht nach noch keine endgültige Genehmigung erteilt und gingen davon aus, dass weiter besprochen wird, wie die Show aussehen soll. Sie waren von der Ankündigung also überrascht.“

Liam hatte die Dreharbeiten für ‚Building the Band‘ einige Monate vor seinem Tod beendet. Obwohl die Verantwortlichen bei Netflix bisher noch kein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben haben, wurde die anstehende Premiere des Formats bereits gemeinsam mit einer Reihe anderer geplanter Sendungen bestätigt.