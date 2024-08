Stars Lily Allen: Schlechte Erinnerung an Privatschulen

Lily Allen - June 2024 - Avalon - Tribeca Artists Dinner BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2024, 08:00 Uhr

Lily Allen lernte während ihrer Zeit an einer „noblen“ Privatschule in Großbritannien mit Gewehren zu schießen und aß „ekelhaftes“ Essen.

Die ‘Smile’-Sängerin (39) hat über ihre Jahre an der Hill House School in London – die früher von King Charles besucht wurde – gesprochen und verraten, dass sie die Schule hasste, weil das Essen schrecklich war und die Sporttage „seltsam“ waren.

In einer Folge ihres ‚Miss Me?‘-Podcasts mit Miquita Oliver erklärte Lily: „Ich war auf einer Schule namens Hill House, auf der Prinz Charles zur Schule ging. Dort gab es dieses f****** ekelhafte braune Brot mit riesigen Körnern drin, und ich dachte: Das kann ich nicht essen, ich bin ein Mighty White Girl. Ich fand es einfach absolut eklig.“ Auf die Frage, ob das Essen an Privatschulen „schicker“ sei, antwortete Lily: „Nein! Diesen Schulen geht es nur um ihre Gewinnspannen. Ich wette sogar, dass das Schulessen an Privatschulen schlechter ist als an staatlichen Schulen, denn da geht es nur ums Geldverdienen.“ Sie sprach auch über die Aktivitäten der Schule und erklärte, dass ihr Sport einen Hindernisparcours und den Zusammenbau einer Kanone beinhaltete. Lily fügte hinzu: „Es war f****** seltsam. Wir haben auch Gewehrschießen und Fechten gemacht. Ich war ziemlich gut im Fechten. Das war die schickste Schule, auf der ich war.“

Trotz ihrer eigenen Abneigung gegen „vornehme“ Schulen gab Lily zu, dass sie beschlossen hat, ihre beiden Töchter – Ethel und Marnie – auf eine Privatschule in New York zu schicken, wo die Sängerin mit ihrem Schauspieler-Ehemann David Harbour lebt. Sie erklärte: „Als wir nach Amerika zogen, gingen sie hier bis zum Ende der Grundschule auf eine öffentliche Schule, dann wechselten wir auf eine Privatschule. Das lag nicht daran, dass ich mit dem öffentlichen Schulsystem nicht einverstanden war, sondern daran, dass es hier in Brooklyn, wo wir leben, eine Lotterie gibt, und die Schule, die Ethel angeboten wurde, war a) zu weit weg, so dass wir pendeln mussten, und b) gefiel mir die Schule nicht, ich fand sie nicht besonders gut. Das war also die Option, die sich ihr bot, und wir hatten die Mittel, etwas anderes zu machen, und ich traf diese Entscheidung.“