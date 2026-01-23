Stars Lily Allen und David Harbour verkaufen gemeinsames Haus

Lily Allen and David Harbour - 2022 Violent Night Los Angeles Premiere - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2026, 09:00 Uhr

Das Ex-Paar hat sein gemeinsames Haus in New York für einen stolzen Preis veräußert.

Lily Allen und David Harbour haben ihr gemeinsames Haus verkauft.

Das ehemalige Paar hatte die Immobilie in Brooklyn, New York, im Oktober zunächst für 7,9 Millionen US-Dollar zum Verkauf angeboten. Laut dem Instagram-Account von Carl Gambino Real Estate haben die Stars nun einen Käufer gefunden, der 7,3 Millionen US-Dollar für das viktorianisch inspirierte Brownstone-Haus zahlen wird.

Wie die ‚New York Post‘ berichtet, zeigen städtische Unterlagen, dass Lily – die mit ihrem ersten Ehemann Sam Cooper die Töchter Ethel (13) und Marnie (12) hat – und David das Stadthaus im Jahr 2021 für 3,3 Millionen US-Dollar gekauft hatten. Das Haus spielte eine zentrale Rolle in den Songtexten von Lilys sehr persönlichem Album ‚West End Girl‘. Im Titelsong sang sie: „Jetzt schaue ich mir Häuser mit vier oder fünf Etagen an / und du hast für uns ein Brownstone gefunden und gesagt: ‚Willst du es? Es gehört dir.'“ Anschließend gestand die Musikerin in dem Track, dass ihr der Kauf der teuren Immobilie ein „unangenehmes Gefühl“ gegeben habe, weil ihr Ex-Partner „alles vorangetrieben“ habe.

Anfang dieses Monats wurde bekannt, dass die britische Sängerin nach der Trennung von dem ‚Stranger Things‘-Star plant, nach London zurückzuziehen. Ein Insider verriet gegenüber ‚MailOnline‘: „Lily gibt gerade viel Geld aus und möchte das perfekte Zuhause finden. Nach der Trennung startet sie neu und will die richtige Immobilie für sich und ihre beiden Töchter. Sie schaut sich viele Objekte an, um das passende zu finden.“

Die 40-Jährige kaufte im vergangenen Jahr bereits eine Wohnung im Westen Londons, plant jedoch, diese zu vermieten und sich entweder in Notting Hill oder Primrose Hill niederzulassen. Berichten zufolge hat sie dank des Erfolgs ihres Trennungsalbums ein Budget von rund fünf Millionen Pfund zur Verfügung.