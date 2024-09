"Vermächtnis in Echtzeit ausradiert" Chester Benningtons Sohn übt harsche Kritik am Linkin-Park-Comeback Das geht ja „gut“ los: Vorfreude, aber auch ein Hagel an Kritik begleiten das Comeback von Linkin Park. Nun hat sich der Sohn des verstorbenen Sängers Chester Bennington zur Rückkehr der Kult-Band geäußert. Sein vernichtendes Urteil richtet sich vor allem gegen Mike Shinoda.