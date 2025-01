Film Lisa Kudrow: Rückkehr für ‚Romy und Michele – High School Reunion‘-Sequel?

Lisa Kudrow - Photoshot - July 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2025, 16:00 Uhr

Lisa Kudrow und Mira Sorvino sollen sich in den letzten Gesprächen für eine Fortsetzung von ‚Romy und Michele – High School Reunion‘ befinden.

Kudrow und Sorvino werden voraussichtlich als die ausführenden Produzentinnen eines Sequels zum Original von 1997 fungieren.

Die Stars hatten in dem Originalfilm die 28-jährigen Freundinnen Michele Weinberger und Romy White gespielt, die sich falsche Karrieren ausdenken, um ihre ehemaligen Klassenkameraden bei ihrem 10-jährigen High School-Treffen zu beeindrucken. Der ‚Better Nate Than Never‘-Filmemacher Tim Federle wird das Projekt von 20th Century Studios voraussichtlich leiten. Insider haben gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘ verraten, dass Los Angeles als möglicher Drehort betrachtet wird und die Dreharbeiten bereits im Juni starten könnten. ‚Emily in Paris‘-Showrunner Robin Schiff, der das Drehbuch zum Originalfilm ‚Romy und Michele – High School Reunion‘ schrieb, kehrt zurück, um an der Fortsetzung zu arbeiten. Laurence Mark wird ebenfalls zurückkehren, um den neuen Film gemeinsam mit Barry Kemp zu produzieren. Obwohl der Film an den Kinokassen zuvor nur ein mäßiger Erfolg war, ist er mittlerweile zu einem Kultklassiker geworden.