Stars Lizzo hat sich mit ihrem neuen Image abgefunden

Lizzo - AVALON - Los Angeles - Jan - 2026 - 'Infinite Icon: A Visual Memoir BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2026, 11:00 Uhr

Popstar Lizzo musste sich nach der Klage ihrer Background-Tänzerinnen mit ihrem neuen Image arrangieren.

Lizzo hat sich nach der Klage ihrer ehemaligen Background-Tänzerinnen damit abgefunden, dass die Öffentlichkeit sie inzwischen mit anderen Augen sieht.

Die Sängerin erklärte, sie müsse akzeptieren, dass es mittlerweile eine Version von Lizzo gebe, über deren Bild die Welt bestimme. 2023 war sie in einen Skandal verwickelt, nachdem einige ihrer früheren Tänzerinnen Klage eingereicht und ihr vorgeworfen hatten, ein „missbräuchliches Arbeitsumfeld“ geschaffen zu haben. Die Klägerinnen behaupteten unter anderem, während ihrer Beschäftigung „sexuell belästigt“ und wegen ihres Gewichts beschämt worden zu sein.

Lizzo, die die Vorwürfe stets zurückgewiesen hat, sprach nun in einem Interview mit Willie Geist für ‚Sunday Today‘ über die Folgen des Rechtsstreits. „Ich musste mich damit abfinden, dass es jetzt eine Version von Lizzo gibt, die existiert und über die die Welt bestimmt. Die Welt bestimmt die Erzählung, und ich tue es nicht. Aber was ich kontrollieren kann, ist, wer ich wirklich bin“, sagte sie.

Die 38-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Melissa Jefferson heißt, betonte zudem, sie sehe keinen Grund, sich gegen jede Unwahrheit zur Wehr zu setzen. „Wie viele Schlagzeilen kann ich da draußen haben über die Dinge, auf die ich stolz bin und die ich tatsächlich getan habe?“, ergänzte sie. Trotz der anhaltenden Auseinandersetzung versucht Lizzo, optimistisch zu bleiben. Sie beschrieb schwierige Erfahrungen als Möglichkeit, zu wachsen. „Es ist eine Gelegenheit zur Selbstreflexion und dazu, etwas über sich selbst zu lernen und – selbst wenn man bestimmte Seiten an sich nicht mag – sich damit auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten“, erläuterte sie. Am Ende könne daraus ein Mensch entstehen, den man sich zuvor nicht einmal habe vorstellen können.

Der Rechtsstreit mit ihren ehemaligen Tänzerinnen ist weiterhin nicht abgeschlossen. Bereits zuvor hatte Lizzo die Vorwürfe in einer emotionalen Stellungnahme zurückgewiesen. Damals erklärte die Sängerin, sie antworte normalerweise nicht auf falsche Anschuldigungen. Die Vorwürfe seien jedoch zu unglaublich und zu schwerwiegend, um sie unbeantwortet zu lassen. „Ich bin nicht hier, um als Opfer gesehen zu werden, aber ich weiß auch, dass ich nicht der Bösewicht bin, als der mich die Menschen und die Medien in den vergangenen Tagen dargestellt haben“, betonte Lizzo. Sie sei offen im Umgang mit ihrer Sexualität und ihrem persönlichen Ausdruck, könne aber nicht akzeptieren, dass diese Offenheit genutzt werde, um sie als jemand darzustellen, der sie nicht sei.