Runder Geburtstag am 8. Oktober Luca Hänni wird 30: Seine Tochter hat ihn entschleunigt Erfolg im Showbusiness und Glück in der Liebe: Luca Hänni hat mit seinen bald 30 Jahren schon einiges erlebt. Besonders seine kleine Tochter hat den Alltag noch einmal kräftig auf den Kopf gestellt, wie der Sänger in einem neuen Interview verraten hat.