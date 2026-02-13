Film Lucy Boynton und Harry Lawtey in Sir Sam Mendes‘ Beatles-Biopics gecastet

Bang Showbiz | 13.02.2026, 19:00 Uhr

Lucy Boynton und Harry Lawtey haben sich Sir Sam Mendes‘ Beatles-Biopics angeschlossen.

Die ‚Bohemian Rhapsody‘-Darstellerin (32) und der ‚Industry‘-Star (29) sind Teil der vier Filme des Regisseurs über die ikonische britische Band – Boynton wird dabei Paul McCartneys Freundin Jane Asher spielen, während Lawtey als ursprünglicher Beatles-Bassgitarrist Stuart Sutcliffe besetzt wurde.

Unterdessen wurde ‚Bhaag Milkha Bhaag‘-Darsteller Farhan Akhtar verpflichtet, den einflussreichen indischen Komponisten Ravi Shankar zu verkörpern, und ‚The Lord of the Rings: The Rings of Power‘-Star Morfydd Clark übernimmt die Rolle von John Lennons erster Ehefrau Cynthia Lennon.

Die Beatles selbst werden von Harris Dickinson als John Lennon, Paul Mescal als Paul McCartney, Joseph Quinn als George Harrison und Barry Keoghan als Ringo Starr gespielt. Saoirse Ronan, Anna Sawai, Aimee Lou Wood und Mia McKenna-Bruce wurden zudem als Linda McCartney, Yoko Ono, Pattie Boyd und Maureen Starkey besetzt. Zum weiteren Cast gehören James Norton, Harry Lloyd und David Morrissey, die den Beatles-Manager Brian Epstein, den Produzenten George Martin sowie Paul McCartneys Vater Jim spielen.

Alle vier Filme von Mendes werden jeweils aus der Perspektive eines Beatles erzählt und zeigen unterschiedliche Blickwinkel auf den Weg der Band von Liverpooler Musikern zu globalen Superstars. Die Filme sollen im April 2028 gleichzeitig in die Kinos kommen.

Mescal sagte kürzlich, er sei „begeistert“, in Mendes‘ Beatles-Filmen mitzuspielen, da sie ihm nach einigen verrückten Jahren „Stabilität“ gegeben hätten. Er sagte gegenüber ‚Variety‘: „Um ehrlich zu sein, kann ich sehr wenig sagen – tatsächlich auch vertraglich [über die Filme] –, aber ich möchte auch bewusst wenig sagen, weil ich es spannend finde, dass die Leute so neugierig darauf sind. Ich denke, das Vorhaben ist völlig einzigartig. Wir vier darin kneifen uns regelmäßig selbst.“ Der ‚Gladiator II‘-Star fügte hinzu: „Auf persönlicher Ebene freue ich mich riesig, an etwas in dieser Größenordnung zu arbeiten, das gleichzeitig stark auf Schauspiel und Zusammenarbeit mit Sam und großartigen Autoren basiert. Aber auch einfach in London zu leben und zu arbeiten und eine gewisse Stabilität zu haben nach etwas, das sich seit ‚Normal People‘ wie verrückte sechs, sieben Jahre angefühlt hat.“