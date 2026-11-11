Stars Lucy Hale macht Hoffnung auf ‚Pretty Little Liars‘-Comeback: ‚Alle wären dabei‘

Lucy Hale - June 2024 - Chanel 17th Annual Tribeca Artists Dinner - NYC - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 18:00 Uhr

Lucy Hale hat positiv auf die Forderungen der Fans nach einer Neuauflage von 'Pretty Little Liars' reagiert.

Lucy Hale glaubt, dass alle ‚Pretty Little Liars‘-Stars bereit wären, für eine Neuauflage zurückzukehren.

Die Schauspielerin war von 2010 bis 2017 als Aria Montgomery in der erfolgreichen Mystery-Jugendserie zu sehen. Eine Rückkehr kann sie sich gut vorstellen. Zudem verriet sie, was passieren müsste, damit es tatsächlich dazu kommt. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ verriet die 37-Jährige: „Ich glaube nicht, dass es viel dafür bräuchte. Ich denke, alle wären dabei und hätten Lust darauf. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Terminplanung und des richtigen Drehbuchs. Das Drehbuch und die Handlung müssen einfach stimmen.“

Auch die Frage, was aus Aria und den anderen Figuren geworden ist, beschäftigt die Darstellerin. Ihrer Vorstellung nach könnten einige von ihnen Rosewood zunächst den Rücken gekehrt haben, letztlich aber wieder in die Stadt zurückgekehrt sein. Schließlich sei es für die Charaktere kaum möglich, ihrer Vergangenheit vollständig zu entkommen. „Ich könnte mir also vorstellen, dass sie die Stadt zwar verlassen haben, aber irgendwie wieder dorthin zurückgekehrt sind“, erklärte sie.

Lucy hat in dem neuen Weihnachtsfilm ‚The 12 Dates of Christmas‘ des Streamingdienstes Hulu erneut mit Ian Harding zusammengearbeitet, der in ‚Pretty Little Liars‘ ihre Serienliebe Ezra Fitz spielte. Dabei überlegte sie auch, wie die Beziehung ihrer Figuren nach dem Serienende weitergegangen sein könnte. „Ich glaube tatsächlich, dass Aria und Ezra immer noch zusammen sind. Ich glaube, sie haben Kinder. Und ich glaube, Aria hat einige Bücher geschrieben“, spekulierte Lucy. Ian vermutete hingegen, dass Ezra viel mit „Feiern“ und damit, „sich wie ein wildes Tier aufzuführen“, beschäftigt gewesen sei.

Gleichzeitig hat der 40-Jährige eine eigene Vorstellung davon, wie eine Neuauflage funktionieren könnte. „Falls die Geschichte jemals wieder aufgegriffen wird, sollten alle an einem Punkt in ihrem Leben angekommen sein, der zwar ungefähr dem entspricht, was sie sich gewünscht haben, aber vielleicht doch nicht ganz“, schilderte er. „Und dann sollte etwas passieren, das sie alle wieder zusammenführt.“ Lucy brachte die Idee ins Spiel, dass eine „Tragödie“ sämtliche Figuren zurück nach Rosewood bringen könnte. „Es muss auch eine neue Version von A geben“, ergänzte sie.

Nachdem ‚Pretty Little Liars‘ 2017 nach sieben Staffeln zu Ende gegangen war, brachte der Sender Freeform 2019 eine Staffel des Spin-offs ‚Pretty Little Liars: The Perfectionists‘ heraus. 2022 startete HBO Max die Serie ‚Pretty Little Liars: Original Sin‘, die 2024 nach einer zweiten Staffel mit dem Untertitel ‚Summer School‘ eingestellt wurde.