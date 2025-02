Stars Lugner-Witwe Simone tanzt sich aus den Geldsorgen

19.02.2025

Simone Lugner wird beim österreichischen ‚Let’s Dance‘ mitmachen.

Die Witwe von Richard Lugner (✝91), der 2024 verstarb, gehört zu den Kandidaten der neuen Staffel von ‚Dancing Stars‘ und wird an der Seite von Profitänzer Danilo Campisi das Tanzbein schwingen. Am 14. März geht die Show wieder los – ‚Let’s Dance‘ startet schon diesen Freitag wieder (21. Februar) – und schon jetzt trainiert die 43-Jährige fleißig für die erste Show. Nicht nur ihr Ruf steht auf dem Spiel.

„Das Ziel ist der Sieg“, gibt sich Simone Lugner gegenüber ‚Krone‘ kampfbereit. Und dieser Kampfgeist ist wichtig, denn schon in der ersten Show wartet eine ziemlich große Herausforderung auf sie. Sie und Danilo werden einen Quickstep zum neuen Song ‚The Emptiness Machine‘ von Linkin Park tanzen – ein Tanz, der für sein Tempo und seine schnellen Schritte bekannt ist.

Doch Simone will bei ‚Dancing Stars‘ beweisen, was sie drauf hat – und mit der Gage nebenbei noch ihr Bankkonto aufbessern, denn die Witwe hat seit dem Tod von Richard Lugner Geldsorgen. Die große Villa, die sie und der Baulöwe in Wien-Döbling zusammen bewohnten, ist noch immer ihr Zuhause, wird wegen Defekten und steigenden Energiekosten aber jetzt immer teurer. Simone musste sich zuletzt sogar Geld von ihrer Mutter leihen. Gegenüber ‚Oe24‘ gab sie zu: „Mama hat mir schon etwas von ihrem Ersparten geborgt.“