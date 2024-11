Film Lupita Nyong’o: Sie spielt im neuen Blockbuster von Christopher Nolan mit

Lupita Nyongo - speaking at BFI London Film Festival - Oct 24 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2024, 11:00 Uhr

Der Star soll sich der Besetzung des nächsten Blockbusters des Regisseurs angeschlossen haben.

Lupita Nyong’o soll sich der Besetzung des nächsten Christopher-Nolan-Blockbusters angeschlossen haben.

Die ,Wild Robot‘-Schauspielerin ist der neueste große Name, der mit dem neuen mysteriösen Film des ,Oppenheimer‘-Regisseurs in Verbindung gebracht wird.

,Deadline‘ berichtet darüber, dass sich Nyong’o Matt Damon, Tom Holland, Zendaya und Anne Hathaway in der Starbesetzung anschließen wird. Der bisher noch unbetitelte Film, der in Geheimnisse gehüllt ist und dessen Details streng geheim gehalten werden, soll im Juli 2026 herauskommen. Die Handlungsdetails und das Genre des Films müssen noch bestätigt werden. Der Film wird von dem Filmemacher für Universal Pictures geschrieben und inszeniert, wobei die Dreharbeiten am Anfang nächsten Jahres starten sollen. Holland hatte vor kurzem darüber gesprochen, dass er für den Film unterschrieben habe, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. Der 28-jährige Schauspieler verriet gegenüber ,Good Morning America‘: „Ich kann nur sagen, dass ich unglaublich aufgeregt bin. Und natürlich fühle ich mich geehrt, aber das ist alles, was ich dazu sagen kann, denn, um ehrlich zu sein, das ist alles, was ich weiß.“ Tom verglich den Anruf für seine Rolle in dem neuen Film damit, wie es war, als Spider-Man gecastet zu werden.