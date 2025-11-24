Stars Macaulay Culkins Söhne: Sie haben keine Ahnung wer ihr Vater ist

Macaulay Culkin attends the world premiere of Zootopia 2 World Premiere LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2025, 09:00 Uhr

Macaulay Culkins Söhne wissen immer noch nicht, dass er Kevin McCallister in ‚Kevin – Allein zu Haus‘ gespielt hat, obwohl sie den Film oft gesehen haben.

Der 45-jährige Schauspieler hofft, dass Dakota (4) und Carson (3) noch lange nicht merken, dass er den mutigen 10-Jährigen gespielt hat.

Macaulay, der sagte, es sei eine „völlig andere Erfahrung“, den Film zu sehen, den seine beiden Söhne so lieben, erklärte anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des ersten ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Films im Long Beach Terrace Theatre im Rahmen seiner Tour ‚A Nostalgic Night with Macaulay Culkin‘: „Sie haben keine Ahnung, dass ich Kevin bin. Sie sind erst drei und vier Jahre alt, [ich möchte] diese Illusion so lange wie möglich aufrechterhalten.“

Dakota beginnt jedoch zu begreifen, dass sein Vater die Hauptrolle in dem beliebten Weihnachtsfilm von 1990 gespielt hat. Der ehemalige Kinderstar erinnerte sich an einen Abend, als er den Vierjährigen ins Bett brachte und dieser Macaulay über seine sieben Geschwister ausfragte – Shane Culkin (49), den verstorbenen Dakota, Kieran Culkin (43), Quinn (41), Christian (38), Rory (36) und seine verstorbene Halbschwester väterlicherseits, Jennifer Adamson. Macaulay zeigte seinem Sohn ein altes Familienfoto seiner sieben Geschwister, und er erinnerte sich an Dakota, der „mich sofort ansah und sagte: ‚Das Kind sieht aus wie Kevin.'“