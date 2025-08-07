Stars Machine Gun Kelly isst nur ‚ein paar Mal pro Woche‘

Machine Gun Kelly - Feb 2023 - 65th GRAMMY Awards - Los Angeles, California - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2025, 11:00 Uhr

Der Rockmusiker enthüllt seine bedenkliche Ernährungsweise: Nur ein paar Mal pro Woche nehme er feste Mahlzeiten zu sich.

Machine Gun Kelly verzichtet oft auf Essen.

Der 35-jährige Musiker hat verraten, dass er nur selten richtige Mahlzeiten zu sich nimmt – stattdessen trinkt er sehr viel Wasser. In einem Clip, der auf dem Instagram-Account HipHop-N-More geteilt wurde, enthüllte MGK: „Ich esse eigentlich nicht wirklich. Ich trinke einfach ganz viel Wasser.“

Zwar aß er in dem Stream einen Burger, erklärte aber, dass das für ihn eine absolute Ausnahme sei. „Ich hab den Burger gegessen, weil wir gerade streamen – und weil es mein Bro ist, weißt du?“, sagte er. Der Musiker – der sich musikalisch vom Hip-Hop entfernt und einen Pop-Punk-Stil angenommen hat – gab zu, dass er wahrscheinlich gar nichts gegessen hätte, wenn er nicht im Stream gewesen wäre.

Auf die Frage, was er normalerweise zu Abend essen würde, antwortete MGK: „Wahrscheinlich Wasser.“ Der ‚Home‘-Interpret sprach daraufhin über seine bedenkliche Ernährungsweise. Auf die Frage, ob er sich dabei nicht manchmal schwach fühle, sagte MGK – mit bürgerlichem Namen Colson Baker: „Ja, manchmal. Ich esse so ein paar Mal pro Woche.“

Die wenigen Mahlzeiten, die er zu sich nimmt, bestehen laut eigener Aussage aus „Knochenbrühe mit Kimchi und Sauerkraut“. Der Sänger erklärte: „Weil das Probiotika enthält, weißt du? Wenn du so Wasserfasten machst, dann killt das leider auch die guten Bakterien in dir. Deshalb musst du Probiotika zuführen.“ MGK erzählte außerdem, dass er gelegentlich Selleriesaft und Kokoswasser auf den Speiseplan setzt: „Ich trinke manchmal Selleriesaft, ja. Kokoswasser auch.“