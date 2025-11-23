Stars Machine Gun Kelly schockiert mit schlüpfrigem Geständnis auf der Bühne beim Las Vegas Grand Prix

Machine Gun Kelly - Feb 2023 - 65th GRAMMY Awards - Los Angeles, California - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2025, 11:31 Uhr

Machine Gun Kelly machte diese Woche während seines Auftritts beim Las Vegas Grand Prix ein schockierendes Geständnis über sein Sexleben.

Der ‚Bloody Valentine‘-Sänger – der im März mit Schauspielerin Megan Fox Tochter Saga willkommen hieß – stand am Freitag (21. November) in der T-Mobile Zone at Sphere am Vegas Strip auf der Bühne, als er damit prahlte, wie lange er im Schlafzimmer durchhält.

„Und nur damit ihr es wisst, ich bin im Schlafzimmer gar nicht so weit von einem F1-Fahrer entfernt, weil ich sehr schnell bin und es bei mir lange dauert, bis ich die Ziellinie erreiche“, witzelte MGK vor dem Publikum.

Seine wahllose Prahlerei über seine sexuelle Ausdauer kommt nur wenige Tage nachdem berichtet wurde, dass er und Megan sich „so nah wie nie“ seien. „Ihre kleine Tochter ist ihre oberste Priorität, und sie hat sie näher zusammengebracht als je zuvor“, sagte ein Insider gegenüber ‚Us Weekly‘. „Sie sind an einem viel stärkeren Punkt als noch vor sechs Monaten, und Megan sagt, ihr Baby habe ihr ein Gefühl von Frieden und Heilung gegeben.“

Megan und MGK trennten sich 2024, aber ein Insider enthüllte im August, dass das Promi-Duo „im Grunde wieder zusammen“ sei. „Sie wohnen wieder zusammen und Megan hat MGK wieder in ihr Leben gelassen, ohne dass noch Spannungen zwischen ihnen bestehen“, sagte der Nahestehende. „Sie liebt es, zu sehen, wie Sagas andere Geschwister ihr beim Aufwachsen zusehen, und das hat eine neue Welle von Glück in die Familie gebracht.“ Ein zweiter Insider behauptete damals, Megan sei bereit, ihm „noch eine Chance zu geben“.