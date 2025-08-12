Stars Madonna fleht Papst Leo an, Gaza zu besuchen: ‚Bevor es zu spät ist‘

Madonna at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2025, 14:00 Uhr

Die Queen of Pop glaubt, dass ein Besuch des Pontifex das Leiden der Palästinenser beenden könnte.

Madonna hat Papst Leo zu einem Besuch in Gaza aufgefordert, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen.

Die ‚Like a Prayer‘-Interpretin hat den 69-jährigen Geistlichen öffentlich darum gebeten, das Kriegsgebiet zu besuchen und „Licht zu den Kindern zu bringen, bevor es zu spät ist“. Die Popsängerin richtete einen eindringlichen Appell an das Oberhaupt der katholischen Kirche, das im Mai dieses Jahres zum Pontifex gewählt wurde und sich seither wiederholt für einen Waffenstillstand in der Region ausgesprochen hatte. Sie betonte, dass „keine Zeit mehr“ bleibe, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Lage in Gaza als von Menschen verursachte „Massenverhungerung“ beschrieben hatte.

Am Montag (11. August) teilte die 66-Jährige ihren offenen Brief auf der Plattform X, ehemals Twitter. Darin schrieb sie: „Heiliger Vater, bitte geh nach Gaza und bring dein Licht zu den Kindern, bevor es zu spät ist. Als Mutter kann ich ihr Leid nicht länger mitansehen. Die Kinder dieser Welt gehören uns allen. Du bist der einzige von uns, dem man die Einreise nicht verweigern kann. Wir brauchen eine vollständige Öffnung der humanitären Tore, um diese unschuldigen Kinder zu retten. Es bleibt keine Zeit mehr. Bitte sag, dass du gehst. In Liebe, Madonna.“ Zusätzlich schrieb die Sängerin, die römisch-katholisch erzogen wurde, dass sie mit ihrem Appell keine politische Position beziehen wolle: „Politik kann keinen Wandel bewirken. Nur Bewusstsein kann das. Deshalb wende ich mich an einen Mann Gottes.“ Am Geburtstag ihres Sohnes Rocco (24) wolle die sechsfache Mutter dazu aufrufen, dem Leiden in Gaza endlich ein Ende zu bereiten. Dabei gehe es ihr nicht um eine Schuldfrage, sondern um Menschlichkeit. „Ich zeige auf niemanden mit dem Finger, mache niemandem Vorwürfe und ergreife keine Partei. Jeder leidet. Ich versuche nur, mein Möglichstes zu tun, um zu verhindern, dass diese Kinder an Hunger sterben“, so Madonna weiter.

Ihre Botschaft erhielt Unterstützung vom WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, der antwortete: „Danke, Madonna, für dein Mitgefühl, deine Solidarität und dein Engagement, dich für alle einzusetzen, die in der Gaza-Krise leiden – besonders für die Kinder. Das ist dringend nötig. Menschlichkeit und Frieden müssen überwiegen.“

Bereits im vergangenen Monat bezeichnete Papst Leo die Lage in Gaza als „verheerend“. Er erklärte: „Ich verfolge mit großer Sorge die katastrophale humanitäre Situation in Gaza, wo die Zivilbevölkerung unter schwerem Hunger leidet und weiterhin Gewalt und Tod ausgesetzt ist. Ich erneuere meinen eindringlichen Appell für einen Waffenstillstand, die Freilassung der Geiseln und die uneingeschränkte Achtung des humanitären Völkerrechts.“