Stars Madonna: Geburtstagsglückwünsche an sich selbst

Madonna And Akeem Morris - Instagram - Collected August 18th 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2024, 08:00 Uhr

Madonna wünschte sich selbst alles Gute zum 66. Geburtstag mit einem Bild, auf dem sie eine Zigarette für ihren neuen Freund anzündete.

Die Queen of Pop erreichte den Meilenstein am Freitag (16. August) und postete einen Tag später eine Reihe von Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Account, die sie mit dem jamaikanischen Fußballer Akeem Morris (28) zeigen, der mit ihr auf einer tagelangen Geburtstagsreise in Italien unterwegs war.

Sie betitelte die Bilder, auf denen sie eine lange Zigarette für ihn anzündet und er Rauch um sie herum bläst, mit den Worten: „Zurück in Italien… Alles Gute zum Geburtstag für mich.“ Madonna posierte auch in einem Korsett auf einem Bett, ein Echo einer ihrer schlüpfrigsten Bühnenshow-Setups. Das Dessous-Outfit, das sie auf den Schnappschüssen zu ihrem 66. Geburtstag trug, bestand aus einem Strumpfgürtel und Netzstrümpfen der italienischen Designer Dolce und Gabbana.

Die ‚Material Girl‘-Sängerin wurde in der letzten Woche Arm in Arm mit ihrem neuen Lover im italienischen Portofino gesehen. Es wurde auch bekannt, dass Madonna ihre angebliche neue Liebe Akeem zum ersten Mal im Jahr 2022 traf, als sie bei einem gemeinsamen Shooting im ‚Paper‘-Magazin zu sehen waren. Sie wurden erst im Juli wieder miteinander in Verbindung gebracht, als die Musikerin Schnappschüsse von ihm auf ihrem Instagram-Account postete. Laut ‚Daily Mail‘ besuchte sie mit Akim jetzt im Rahmen der Geburtstagsreise auch das 2.200 Jahre alte Amphitheater des Teatro Grande. Es ist nicht das erste Mal, dass Madonna ihren Geburtstag in Italien verbringt. Frühere Meilensteine feierte sie in Noto, Sizilien und Borgo Egnazia.