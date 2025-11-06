Musik Madonna ‚kann nicht aufhören‘, Rosalías unveröffentlichtes Album ‚LUX‘ zu hören

Madonna at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2025, 11:00 Uhr

Madonna 'kann nicht aufhören', Rosalías unveröffentlichtes Album 'LUX' zu hören.

Madonna hört seit Tagen ununterbrochen Rosalías kommendes Album ‚LUX‘, seitdem sie ein Vorab-Exemplar erhalten hat.

Die Queen of Pop lobte die 33-jährige Sängerin als „wahre Visionärin“, nachdem sie eine frühe Version des Albums gehört hatte, das am Freitag (07. November) erscheinen soll. Madonna (67) schrieb in ihrer Instagram-Story: „Danke, Rosalía. Ich kann nicht aufhören es anzuhören! Du bist eine wahre Visionärin!!!“

Auf ‚LUX‘ singt Rosalía in 13 verschiedenen Sprachen. Die Leadsingle ‚Berghain‘, eine Zusammenarbeit mit Björk und Yves Tumor, zeigt die spanische Künstlerin auf Englisch, Deutsch und Spanisch singend. Rosalía nutzte eine Mischung aus Google Translate, echten Übersetzern und Sprachlehrern, um sicherzustellen, dass ihre Reime auch wirklich Sinn ergaben. Sie sagte der ‚New York Times‘: „Es geht viel darum zu verstehen, wie andere Sprachen funktionieren … Es ist viel Intuition dabei und das Ausprobieren, einfach zu schreiben und dann zu sehen, wie das in einer anderen Sprache klingt.“

Die Flamenco-Künstlerin erklärte, dass das Singen in verschiedenen Sprachen ihr helfe, ihre künstlerische Ausdruckskraft zu erweitern: „Ich liebe es zu reisen, ich liebe es, von anderen Menschen zu lernen. Warum sollte ich also nicht versuchen, eine andere Sprache zu lernen, in einer anderen Sprache zu singen und so meine Möglichkeiten als Sängerin, Musikerin oder Künstlerin zu erweitern? Die Welt ist so vernetzt.“ Die ‚Con Altura‘-Interpretin sprach außerdem über ihre erste Begegnung mit der isländischen Sängerin Björk (59) – und wie daraus eine „sofortige Bewunderung“ wurde. Rosalía erinnerte sich: „Sie ist meine Lieblingsfrau und -künstlerin.“