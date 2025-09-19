Musik Madonna kehrt zu Warner Records zurück

Madonna at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2025, 11:00 Uhr

Die Queen of Pop hat abermals bei dem geschichtsträchtigen Plattenlabel unterschrieben.

Madonna hat erneut bei dem geschichtsträchtigen Plattenlabel Warner Records unterschrieben.

Fast zwei Jahrzehnte nachdem sie sich von dem einflussreichen Unternehmen verabschiedet hatte, um für ihre Alben ‚MDNA‘, ‚Rebel Heart‘ und ‚Madame X‘ mit Interscope zusammenzuarbeiten, feiert die ‚Frozen‘-Sängerin nun ihr Warner-Comeback und kündigte zugleich ein neues Dance-Album an: ‚Confessions On A Dance Floor Part 2‘, das 2026 erscheinen soll. In einem Statement erinnerte sich die 67-Jährige an ihre Anfänge: „Von einer kämpfenden Künstlerin in New York City zu einem Plattenvertrag für nur drei Singles. Damals schien es, als würde sich meine Welt für immer verändern. Und genau so kam es.“ Seit Beginn sei Warner Records ein echter Partner für Madonna gewesen. „Ich bin glücklich, wiedervereint zu sein, und freue mich auf die Zukunft: Musik machen, Unerwartetes wagen und vielleicht auch ein paar notwendige Gespräche anstoßen“, erklärt sie weiter.

Auf Instagram teilte Madonna Fotos von sich mit einer Schreibmaschine und schrieb dazu: „Fast zwei Jahrzehnte später und es fühlt sich an wie zuhause bei Warner Records! Zurück zur Musik, zurück auf die Tanzfläche, zurück zu den Anfängen! COADF-P. 2 – 2026.“ Die Co-Vorsitzenden von Warner Records, Tom Carson und Aaron Bay-Schuck, erklärten in einem eigenen Statement: „Diese Vertragsunterzeichnung ist ein historischer Moment, ein Kreis, der sich schließt.“ Das neue Projekt bringe Madonna zurück zu dem Label, bei dem ihre unvergleichliche Karriere ihren Anfang fand. Es steht weiter zu lesen: „Es ist die Grundlage für eine aufregende neue Ära voller Kreativität und Wirkungskraft.“

Bereits im Februar hatte Madonna angekündigt, an einem Nachfolger ihres legendären 2005er-Albums ‚Confessions On A Dance Floor‘ zu arbeiten, das Hits wie ‚Sorry‘, ‚Hung Up‘ und ‚Jump‘ enthielt. Auf Instagram schrieb sie: „Mein Valentinstagsgeschenk an euch: Ich stecke mein Herz und meine Seele in neue Musik. Confessions Part 2.“ Wie schon beim Original arbeitet Madonna erneut mit Produzent und DJ Stuart Price zusammen, mit dem sie bereits an ‚Confessions On A Dance Floor‘, ‚American Life‘ sowie mehreren Welttourneen, darunter die ‚Confessions Tour‘ (2006) und zuletzt die ‚Celebration Tour‘ (2023-2024), kollaboriert hatte. Das neue Album wird Madonnas erste Veröffentlichung seit ‚Madame X‘ (2019) und markiert den Beginn einer neuen Ära für die Queen of Pop.