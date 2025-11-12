Musik Madonna und ‚Rebel Heart‘-Songwriter Toby Gad stritten wegen Song-Kritik

Madonna at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2025, 18:00 Uhr

Madonna geriet während der Aufnahmen zu ‚Rebel Heart‘ in einen lautstarken Streit mit Toby Gad.

Der 57-jährige Songwriter arbeitete an Material für das 2015er Album der Queen of Pop, doch sie reagierte nicht gut auf seine Kritik im Studio.

„Sie ist eine der besten Performerinnen der Welt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich noch mehr aus dem Gesang herausholen konnte“, erinnerte sich Toby jetzt im Gespräch mit der ‚Wired‘-Kolumne der Zeitung ‚Daily Star‘. „Ich sagte: ‚Komm schon, bring mehr Herz und Seele rein, mehr Emotion.‘ Und sie sagte: ‚F*** dich, Toby, ich sing das nicht mehr.‘ Und ich sagte: ‚F*** dich, Madonna, du singst das jetzt nochmal!'“ Die heftigen Worte halfen den beiden jedoch, eine Verbindung aufzubauen, und der deutsche Musikproduzent gewann schließlich den Respekt der Sängerin. Nach dem schweren Anfang war das Eis gebrochen und die beiden entwickelten eine „wirklich intensive, wunderbare Freundschaft“.

Toby erinnerte sich außerdem an eine ähnlich schwierige Zusammenarbeit mit Paloma Faith im Jahr 2012. Er sagte: „Ich spielte ihr ein paar meiner Songs vor, und sie sagte: ‚Das ist doch totaler Sch***, oder?‘ Ich war kurz davor, sie aus dem Studio zu werfen!“

Toby hat im Laufe seiner Karriere einige Auseinandersetzungen mit großen Namen erlebt. 2006 geriet er in Panik, als Fergie beinahe den Song ‚Big Girls Don’t Cry‘ von ihrem Debütalbum ‚The Dutchess‘ strich. Toby, der den Song mitgeschrieben hatte, erzählte exklusiv gegenüber der Nachrichtenagentur ‚BANG Showbiz‘: „‚Big Girls Don’t Cry‘ sollte ursprünglich gar nicht Fergies Song werden, und am Ende waren es Jimmy Iovine und mein Manager David Sonnenberg, die Fergie überzeugten, dass der Song auf ihr Album musste.“ Kurz bevor das Album herauskam, sah Toby dann aber die Tracklist online – und der Song war nicht drauf. „Ich geriet in Panik. Und dann, als das Album erschien, sah ich, dass der Song tatsächlich dabei war, und war so erleichtert. Und dann wurde es auch noch die vierte Single – und die Welt liebte ihn.“