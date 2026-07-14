Stars Madonnas Hairstylist verrät: ‚Sie liebt es, sich immer wieder neu zu erfinden‘

Madonna - June 2026 - Getty Images - Times Square Gig BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2026, 10:00 Uhr

Madonnas langjähriger Hairstylist Garren hat auf einige der ikonischsten Looks der Sängerin zurückgeblickt und verraten, dass sie es liebe, sich ständig neu zu erfinden.

Der Stylist, der in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren eng mit der heute 67-jährigen Popikone zusammenarbeitete, erklärte, ihre jahrzehntelange kreative Partnerschaft habe auf Ehrlichkeit, Wandel und der gemeinsamen Leidenschaft basiert, Madonnas Image immer wieder neu zu gestalten. Anlässlich der Veröffentlichung von ‚Confessions on a Dance Floor Part 2‘, die das Interesse an einer der prägendsten Phasen ihrer Karriere neu entfacht hat, sprach Garren mit ‚Page Six Style‘ über die Entstehung einiger ihrer bekanntesten Frisuren. Er sagte: „Ich liebe es einfach, aus Charakteren neue Charaktere zu machen.“ Über Madonna ergänzte er: „Sie liebt es, sich zu verwandeln.“ Nach ihrem ersten Kennenlernen bei einem Fotoshooting für die italienische ‚Vogue‘ habe sich zwischen ihnen eine außergewöhnlich enge kreative Zusammenarbeit entwickelt. Garren erklärte: „Ich glaube, genau das mochte sie an der Zusammenarbeit mit mir. Sie sagte immer: ‚Garren, was stimmt an diesem Look nicht?'“

Er erinnerte sich daran, dass er nicht nur ihre Frisuren kommentierte, sondern beispielsweise auch ihre Garderobe vor den Filmfestspielen in Venedig. Madonna habe zu ihm gesagt: „Du kommst mit mir nach Toronto, denn du musst mir helfen, meinen Look zusammenzustellen, damit ich seriöser wirke.“ Laut Garren ließ sich das Duo häufig von klassischen Hollywood-Fotografien inspirieren. Zu Fotoshootings nahmen sie Bücher voller Aufnahmen legendärer Filmstars mit. „Wir schleppten die Bücher mit ans Set und markierten die Seiten, die uns inspirierten“, erzählte er. Zu seinen Lieblingslooks zählt das ‚Vanity Fair‘-Cover von 1995, das von Marilyn Monroe inspiriert war. Er erinnerte sich: „Sie trug ihren eigenen Harry-Winston-Schmuck, den sie selbst gekauft hatte. Damals kam sie noch allein ins Studio. Vielleicht schaute ihre Pressesprecherin kurz vorbei, sagte Hallo und ging dann wieder.“

Auch für die MTV Video Music Awards 1995 stylte Garren Madonna, diesmal mit der französischen Schauspiellegende Catherine Deneuve als Vorbild. Er sagte: „Ich hatte noch Haarteile aus den späten Achtzigern im Schrank. Ich besitze einen richtigen Vorrat an Haarteilen und einen ganzen Bereich, den ich nur ‚Madonna-Haare‘ nenne.“ Weiter erklärte er: „Wir orientierten uns an einem Foto von Catherine Deneuve, auf dem sie mit hochgesteckten Haaren durch eine Hotellobby läuft. Ich habe diesen Look umgesetzt, und er hat Madonna auf ein ganz neues Niveau gehoben.“

Auch an eine Begegnung mit Courtney Love erinnerte sich Garren. „Es machte Courtney Love sichtlich nervös, dass Madonna so glamourös aussah“, sagte er. Madonna habe daraufhin scherzhaft reagiert: „Oh Gott, jetzt geht’s los. Sie wird mich ruinieren … Lasst sie bloß nicht an meine Haare.“ Mit Blick auf Madonnas umstrittenes ‚Sex‘-Buch von 1992 und die begleitende ‚Erotica‘-Ära beschrieb Garren die Atmosphäre hinter den Kulissen als überraschend ausgelassen. „Wir hatten vier Wochen lang einfach unglaublich viel Spaß“, sagte er. Er ergänzte: „Wenn man sich das ‚Sex‘-Buch heute ansieht, fragt man sich: ‚Mein Gott, wie konnte das entstehen?‘ Dabei haben wir während der gesamten Produktion gelacht, weil jede Szene genau inszeniert war.“