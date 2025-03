Stars Mara Wilson hat keine guten Erinnerungen an ihre Zeit als Kinderstar

Mara Wilson at Knives Out premiere - Getty - Nov 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin fühlte sich nach ihren Jahren als Kinderstar 'völlig isoliert'.

Die 37-jährige Schauspielerin – die sich nach dem Tod von Michelle Trachtenberg zu Wort meldete – ist vor allem für die Titelrolle in ‚Matilda‘ in den späten 1990er Jahren bekannt, gab aber zu, dass sie während ihrer Teenagerjahre „verbittert und wütend“ war.

In einem Essay für ‚Vulture‘ erklärte sie: „Zu dieser Zeit hatte ich Glück: Ich hatte unterstützende Lehrer und einen festen Freundeskreis. Als ich ein paar Jahre später in die Highschool kam, zersplitterten sowohl mein Freundeskreis in der Schule als auch mein Team von Kinderschauspielern, und ich fand mich in der gleichen Situation wieder wie Michelle [Trachtenberg]. Ich wurde in der Schule gemobbt – sowohl weil ich ein Kinderschauspieler war als auch weil ich einfach ein unbeholfener Teenager war – und ich fühlte mich völlig isoliert: Der Versuch allen zu gefallen hatte mich nachtragend gemacht, und der Unmut machte mich bitter und wütend.“

Die ‚Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen‘-Darstellerin war mit Michelle – die im Februar im Alter von 39 Jahren kurz nach einer Lebertransplantation verstarb – während der Zeit ihres kindlichen Ruhms gut befreundet, aber in den darauffolgenden Jahren verloren sie den Kontakt. Mara ging immer davon aus, dass sie wieder Kontakt aufnehmen würden, aber das geschah nie. Sie fügte hinzu: „Das hätte nicht passieren dürfen. Sie war zu jung. Sie hatte zu hart gearbeitet. Ich dachte immer, ich würde die Chance bekommen, sie wiederzusehen und ihr zu sagen, wie sehr ich sie immer bewundert habe.“