Stars Marc Terenzi enthüllt Liaison mit Britney Spears

Bang Showbiz | 07.10.2025, 14:00 Uhr

Der Ex-Dschungelkönig packt über seine prominente Ex-Freundin aus.

Marc Terenzi hatte früher was mit Britney Spears.

Eigenen Aussagen zufolge datete der Sänger einst niemand Geringeren als den Pop-Superstar. „Ich erzähle euch noch ein Geheimnis“, verriet er im Plausch mit seinen ‚Promi Big Brother‘-Mitstreitern. „Damals, vor langer Zeit: Britney Spears ist eine meiner Ex-Freundinnen.“ Die anderen Promis waren fassungslos: „Britney? Du warst mit Britney zusammen?“

Der Ex-Dschungelkönig erklärte daraufhin lässig: „Britney und ich, wir hatten ein bisschen was, aber ein Gentleman sagt nicht immer alles.“ Die beiden hätten sich Ende der 90er Jahre in Orlando kennengelernt, als sie Teil der Disney-Sendung ‚Mickey Mouse Club‘ waren. „Sie ist sehr cool, es war einfach eine andere Zeit“, erzählte er. Damals habe noch niemand Boybands wie *NSYNC gekannt.

„Das war alles zu Beginn ihrer Karriere“, verriet der 47-Jährige. „Es war eine gute Zeit. Das war eine kleine Welt, in der ich damals war.“ Seine Romanze mit Britney war allerdings nur von kurzer Dauer – „das war nur so Dating“. 1999 kam die ‚Toxic‘-Interpretin mit Justin Timberlake zusammen, bevor sie sich drei Jahre später trennten. Marc Terenzi wiederum verliebte sich 2002 in Sarah Connor. Zwei Jahre später heiratete das Paar und bekam zwei Kinder. 2010 wurde die Ehe geschieden.

Mit Sarah Connor hat der US-Amerikaner bis heute ein gutes Verhältnis. Weitaus dramatischer war seine letzte Beziehung mit Verena Kerth. Bei ‚Promi Big Brother‘ machte der Ex-Boyband-Star seiner Ex-Freundin schwere Vorwürfe. „Meine Beziehung zu Verena war für mich sehr, sehr schwierig. Ich wurde oft geschlagen. Sie hat mich tagelang ohne Essen eingesperrt“, enthüllte er. Es sei nicht einfach, als Mann offen darüber zu reden.