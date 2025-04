Stars Marc Terenzi: Er hat sein Megapark-Comeback ganz ohne Alkohol gefeiert

Marc Terenzi - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.04.2025, 14:00 Uhr

Marc Terenzi hat sein großes Bühnen-Comeback mit einem Konzert im Megapark gefeiert.

Der 46-jährige ‚Just Let Me Be‘-Sänger trat nach zwei Jahren Pause beim Megapark-Opening an der Playa de Palma auf Mallorca auf und verriet jetzt, dass er zum ersten Mal nüchtern vor seinen Fans gespielt habe.

Terenzi hatte jahrzehntelang mit einer Alkoholabhängigkeit zu kämpfen. Um Punkt 17:00 Uhr trat der ‚Can’t Breathe Without You‘-Hitmacher vor dem tobenden Publikum auf und erzählte am Rande der Veranstaltung in einem Interview mit ‚Bild‘: „Ich habe ausgeschlossen, rückfällig zu werden.“ Statt alkoholischen Getränken habe sich Marc daran gehalten, bei dem Event am Ballermann, wo bekanntlich sehr viel Alkohol fließt, ausschließlich Wasser zu trinken. Der Musiker entschied sich vor Kurzem für eine radikale Lebensveränderung, nachdem er sich für einen Entzug in einer Berliner Suchtklinik aufgehalten hatte und im vergangenen Jahr nach einer Erholungsphase in der Türkei einen Neustart wagte. Seit Ende 2024 lebt Terenzi auf Mallorca und setzt auf einen gesunden Lebensstil, der von Meditation, intensivem Training und einem strukturierten Tagesablauf geprägt ist. Das Ballermann-Publikum reagierte mit Begeisterung auf Marcs musikalisches Comeback und der Star betonte, dass ihm bewusst sei, dass die Feiernden an der berühmten Partylocation ihre Meinung offen und ehrlich aussprechen: „Das hier ist die schwerste Bühne der ganzen Welt.“