Musik Mariah Careys Kinder hören sich ihre Musik nicht an: ‚Sie haben ihren eigenen Geschmack‘

Mariah Carey - Live In Sao Paulo - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin enthüllt, dass sie ihren Zwillingen kaum eigene Songs vorspielt - die Teenager hätten ihren "eigenen Geschmack".

Mariah Carey verrät, dass ihre Kinder ihre Musik nicht anhören.

Die US-Sängerin hat mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon die 14-jährigen Zwillinge Moroccan und Monroe. Allerdings können ihre Songs die beiden Teenager nicht beeindrucken, da sie „ihren eigenen Geschmack“ haben. Gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ enthüllte die 56-Jährige: „Manchmal halte ich mich zurück, meinen Kindern meine Songs vorzuspielen, weil sie ihren eigenen Geschmack haben. Roe liebt Olivia Rodrigo und Roc liebt Sabrina Carpenter.“

Mariahs 16. Album ‚Here For It All‘ erscheint am 26. September – sieben Jahre nach ihrer letzten Veröffentlichung. Bis dahin hält sie die meisten Details noch geheim. Allerdings deutete die Musikerin einige Kollaborationen und Remixes an. „Vielleicht gibt es ein Duett mit Anderson Paak. Es hat so einen R’’n’B-Vibe der Siebziger. Sehr funky. Es wird wahrscheinlich auch mehr Remixes geben“, plauderte sie aus.

Die Grammy-Preisträgerin fügte hinzu: „Ich habe an neuen Songs gearbeitet, und dann dachte ich: ‚Okay, ich habe vier Songs. Schön, aber was machen wir jetzt damit?‘ Schließlich, als wir bei etwa sechs Songs waren, sagte ich: ‚Ich glaube, daraus können wir ein Album machen.‘ Ich habe aber eine gute Menge an Songs. Normalerweise lasse ich niemanden reinhören, bis sie fertig sind – so funktioniert es bei mir.“ Ob sie mit dem Album auf Tour gehen wird, weiß Mariah allerdings noch nicht. „Das müssen wir sehen. Es ist das 16. Album. Darüber freue ich mich sehr“, betonte sie.