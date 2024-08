Stars Mark Medlock: Er bleibt kreativ

28.08.2024

Der ehemalige DSDS-Gewinner plant eine Ausstellung seiner Werke auf Sylt.

Mark Medlock meldet sich mit einem seltenen Post bei seinen Fans.

Der ehemalige DSDS-Gewinner zog sich nach einigen beruflichen Höhen und Tiefen im Jahr 2014 endgültig aus der Öffentlichkeit zurück. Unterschlupf fand der heute 46-Jährige damals bei seiner Managerin und guten Freundin Cornelia „Conny“ Reckert, die ihn ohne zu zögern bei sich aufnahm. „Ich habe ihr mein Leben anvertraut“, verriet Mark einst im Gespräch mit „Bild“ über die Unterstützung seiner engen Vertrauten.

Und offenbar hilft Reckert dem Sänger jetzt auch bei seinem nächsten kreativen Projekt. Nachdem er lange Zeit nichts von sich hatte hören lassen, meldete sich Mark vor kurzem mit einem neuen Facebook-Post bei seinen Fans. In seinem Beitrag zeigt er Aufnahmen seiner Kunstwerke, die er schon bald öffentlich präsentieren will. Er schreibt: „Noch nicht ganz fertig, aber bald… und eine kleine Ausstellung wird es auch geben. Conny arbeitet daran… und teilt es euch dann hier mit. Und vielleicht gibt es auch 2 oder 3 Songs unplugged von mir an einigen Tagen… Muss ich mir aber noch überlegen.“ Die Ausstellung soll demnach in Medlocks Wahlheimat Sylt stattfinden. Ob seine Ankündigung eines Mini-Konzertes auch ein musikalisches Comeback bedeuten könnte?