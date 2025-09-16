Stars Mark Ronson war von Sean ‚Diddy‘ Combs ‚zutiefst verunsichert‘

Mark Ronson - Grammy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2025, 14:00 Uhr

Der Star-DJ und Produzent legte früher auf den Partys des in Ungnade gefallenen Rap-Moguls auf.

Mark Ronson fühlte sich von Sean „Diddy“ Combs „zutiefst verunsichert“, als er früher als DJ auf den Partys des in Ungnade gefallenen Rappers in New York auflegte.

Der 50-jährige Musikproduzent stand regelmäßig hinter den Plattentellern und arbeitete über die Jahre hinweg auf vielen Events von Combs. Er betonte jedoch, dass der Hip-Hop-Mogul, der wegen zweier Fälle von Menschenhandel zur Prostitution verurteilt wurde, kaum ein Wort mit ihm sprach und er keinerlei Ahnung von den „schrecklichen Vorwürfen hatte, die sich unter der Oberfläche abspielten“. In seinen neuen Memoiren ‚Night People: How to Be a DJ in ’90s New York City‘ schreibt Ronson: „Bei all den Gigs, die ich für Puff [Combs] spielte, hat er wahrscheinlich fünf Sätze mit mir gesprochen. Aber selbst mir, dem DJ, strahlte er eine chaotische Energie entgegen, die mich zugleich ehrfürchtig und zutiefst verunsichert zurückließ. Es war völlig klar, dass er eine enorme Macht und Bedeutung in der Clubszene hatte.“ Ronson beschreibt Diddy als eine Person, die zwar Rapper war, aber darüber hinaus auch die größte Kraft in der Musikszene darstellte.

Über Combs fügte er hinzu: „Er übernahm Downtown [New York City] – und dann die Hamptons – bis sich die ganze Stadt um ihn und seine Partys zu drehen schien. Ich bin sicher, er hielt mich für einen großartigen DJ, aber auf seiner Mission, die Gesellschaft New Yorks aufzumischen, schadete es nicht, einen frischen, weißen Jungen aus guter Familie im DJ-Pult zu haben.“ In den VIP-Bereichen von Diddys Partys seien regelmäßig Größen wie Muhammad Ali, Martha Stewart, Denzel Washington und die Herzogin von York Sarah Ferguson zu sehen gewesen. Ronson erklärte weiter, dass es in den 1990ern „die einzige Kontroverse um Puff die Musik betraf“ und dass es Jahrzehnte dauerte, bis die „schrecklichen Vorwürfe über das, was sich unter der Oberfläche abspielte, ans Licht kamen“.

Der ‚I’ll Be Missing You‘-Star stand Anfang dieses Jahres in New York vor Gericht und wurde von den Anklagen wegen Sexhandels und bandenmäßiger Kriminalität freigesprochen, jedoch in zwei Fällen des Menschenhandels zur Prostitution schuldig gesprochen. Er sitzt weiterhin in Haft und erwartet am 5. Oktober sein Strafmaß. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis.