Film Mark Ruffalo und Javier Bardem: Teil von palästinensischem Drama ‚All That’s Left of You‘

Mark Ruffalo - She-Hulk - World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2025, 18:00 Uhr

Mark Ruffalo und Javier Bardem haben sich ‚All That’s Left of You‘ angeschlossen.

Der 57-jährige ‚Avengers‘-Star und der 56-jährige ‚F1′-Darsteller sind als ausführende Produzenten bei Regisseurin Cherien Dabis‘ kommendem Drama eingestiegen. Der Film folgt einer palästinensischen Familie über mehrere Jahrzehnte und ist lose inspiriert von den Erfahrungen von Dabis‘ Familie, die aus Palästina und Jordanien stammt.

‚All That’s Left of You‘ spielt im besetzten Westjordanland der 1980er-Jahre und beginnt mit einem palästinensischen Teenager, der in einen Protest hineingezogen wird, der den Verlauf der Zukunft seiner Familie verändert. Im Anschluss erzählt seine Mutter Hanan die Geschichte, die sie zu diesem entscheidenden Moment geführt hat. Über siebzig Jahre hinweg verfolgt die epische Erzählung die Kämpfe und die Widerstandskraft einer vertriebenen Familie, die sowohl die Wunden des Verlusts als auch die unerschütterliche Stärke des Überlebens einfängt. In einer Erklärung sagte Dabis: „Ich bin überglücklich, dass zwei Menschen, die ich zutiefst bewundere, Javier Bardem und Mark Ruffalo, uns dabei unterstützen, die Dringlichkeit und Bedeutung dieses Films zu verstärken.“

‚All That’s Left of You‘ sei die unerzählte Geschichte darüber, wie Palästinenser erstmals zu Flüchtlingen wurden, und wie diese Geschichte uns zum heutigen Moment geführt hat. „Um zu verstehen, was heute in Gaza geschieht, müssen wir zuerst die Geschichte verstehen, wie wir hierher gelangt sind“, so Dabis. Neben Regie und Drehbuch spielt Dabis in ‚All That’s Left of You‘ auch selbst mit – zusammen mit ihrem Vater Mohammad Bakri und ihren Söhnen Saleh Bakri und Adam Bakri.