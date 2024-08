Film Mark Wahlberg: Seine Rolle in ‚Boogie Nights‘ machte ihm Angst

Bang Showbiz | 23.08.2024, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass er anfangs „Angst“ davor hatte, in dem Film mitzuspielen.

Der 53-jährige Schauspieler spielte 1997 den Pornostar Dirk Diggler in der Komödie, aber Mark zögerte zunächst, den Film zu drehen, weil er Abstand von seiner Karriere als Model bei Calvin Klein gewinnen wollte.

Wahlberg verriet in einem Interview gegenüber ‚Variety‘: „Ich hatte Angst, da die Rolle schwierig war. Es ist wie Ted, ein Typ und ein Teddybär, die Gras rauchen. Das klingt nicht sehr ansprechend, oder? Oder ein Pornostar. Ich dachte mir: ‚Ach, das möchte ich nicht machen.‘ Ich kam gerade von Calvin Klein und dem ganzen Zeug. Ich habe probiert, von all dem wegzukommen. ‚Showgirls‘ war gerade herausgekommen. Der Film ist nicht erfolgreich gewesen. Ich hatte [Regisseur Paul Thomas Anderson] nie getroffen. Ich habe ‚Hard Eight‘ nicht gesehen, aber alle haben zu mir gesagt, wie großartig er ist, also habe ich mir 25 oder 30 Seiten davon durchgelesen, es weggelegt und gewartet, bis ich ihn traf. Sobald ich ihn traf, war es wie: ‚Okay, ich verstehe.‘ Und dann hatte ich das Drehbuch fertig und ich wurde für die Rolle gecastet. Wir waren damals beide 25. Es war wild.“ Der Film erwies sich als ein Wendepunkt in Marks Karriere. Der Schauspieler räumt ein, dass das Projekt heute jedoch von keinem Hollywood-Filmstudio grünes Licht bekommen würde. Mark, der in den 90er Jahren als ein Teil der Hip-Hop-Gruppe Marky Mark and the Funky Bunch berühmt wurde, erklärte: „Dieser Film würde heute nicht gedreht werden.“