Habeck, Söder und die DFB-Stars „Markus Lanz – Das Jahr 2024“: Diese Gäste kommen

Markus Lanz geht am 19. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF mit seinem Jahresrückblick auf Sendung. (dr/spot)

SpotOn News | 17.12.2024, 14:36 Uhr

Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht über den Ampelbruch, Trump-Experte Elmar Theveßen analysiert die US-Wahl und Sportler erinnern sich an Olympia und die EM: Markus Lanz empfängt hochkarätige Gäste zu seinem Jahresrückblick 2024 im ZDF.

Wenn Moderator Markus Lanz (55) am 19. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF auf das Jahr 2024 zurückblickt, wird er von einer illustren Gästeschar unterstützt. In "Markus Lanz – Das Jahr 2024" kommen Politiker, Sportler und Experten zu Wort, die die wichtigsten Ereignisse des Jahres hautnah miterlebt haben, wie der Sender am Dienstag bekannt gab.

Besonders spannend dürfte demnach der Auftritt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (55) werden. Der Grünen-Politiker, der auch als Kanzlerkandidat seiner Partei antritt, wird sich zu den dramatischen Entwicklungen rund um das Ende der Ampel-Koalition äußern. Auch seine Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage und den anstehenden Bundestagswahlen steht im Fokus.

Analyse der US-Wahl und innenpolitische Entwicklungen

ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen (57) wird die ersten Wochen nach Donald Trumps (78) Wiederwahl bei den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen analysieren und einen Ausblick auf mögliche Konsequenzen für Deutschland und Europa geben. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) soll die Hintergründe seiner Unterstützung für Friedrich Merz (69) als Kanzlerkandidat der Union und seine klare Position gegen eine schwarz-grüne Koalition darlegen.

Einen besonderen Platz in der Sendung nehmen darüber hinaus die sportlichen Erfolge des Jahres ein. Die deutschen Olympiasieger Laura Lindemann und Lasse Lührs (beide 28) berichten von ihrem historischen Triumph in der Mixed-Triathlon-Staffel bei den Spielen in Paris. Auch die bewegende Geschichte der Paralympics-Siegerin Elena Semechin (31) wird thematisiert – sie gewann Gold im Schwimmen, keine drei Jahre nach ihrer Hirntumordiagnose.

Von Fußball-EM bis zum viralen Jimmy-Fallon-Clip

Die deutsche Fußballnationalmannschaft überraschte bei der Heim-EM mit starken Leistungen, auch wenn bereits im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Spanien Schluss war. Die prägenden Nationalspieler Robert Andrich (30), Jonathan Tah (28) und Niclas Füllkrug (31) blicken auf das Turnier zurück und sprechen auch über den sensationellen Meistertitel von Bayer Leverkusen.

Eine kuriose Geschichte rundet den Jahresrückblick ab: Die Familie Ewerdwalbesloh erzählt, wie sie US-Talkmaster Jimmy Fallon (50) nach dessen Wanderung in Bayern aufgabelte und ihm half. Ein Clip von der "Rettungsaktion" ging viral und bescherte der Familie sogar eine Einladung in Fallons "Tonight Show".

Noch etwas mehr Politik

BSW-Kanzlerkandidatin Sahra Wagenknecht (55) wird über die Regierungsbeteiligungen ihrer Partei in Brandenburg und Thüringen sprechen, während ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf (62) die Lage in der Ukraine analysiert. Auch der Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad (59) wird thematisiert – unter anderem mit dem aus Syrien geflüchteten Ostelsheim-Bürgermeister Ryyan Alshebl und der Tourismusangestellten Najd Boshi.