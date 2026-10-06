Stars Martha Stewart spricht über Karriereeinnahmen und wie sie eine Milliarde Dollar verlor

Martha Stewart - March 2025 - Avalon - Othello Broadway Opening Night BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2026, 19:00 Uhr

Martha Stewart hat offen über die enormen finanziellen Höhen und Tiefen ihrer Karriere gesprochen.

Die Lifestyle-Unternehmerin verdiente mit einem einzigen Markenvertrag zeitweise 65 Millionen Dollar pro Jahr, verlor nach eigenen Angaben während einer schwierigen Phase ihres Lebens allerdings rund eine Milliarde Dollar.

Im Trailer zur ersten Folge des Masterclass-Podcasts ‚Other People’s Business‘ erinnerte sich die 85-Jährige an ihre frühere Zusammenarbeit mit der Kaufhauskette Kmart. „Ich habe jährlich 65.000.000 Dollar an Lizenzgebühren verdient“, erklärte Stewart über den lukrativen Markenvertrag. Ihre Karriere verlief jedoch keineswegs ausschließlich erfolgreich. An anderer Stelle des Gesprächs spricht Stewart von einer Phase, in der sie finanziell massiv unter Druck geriet. „Ich bin in ein tiefes Loch gefallen und habe ungefähr eine Milliarde Dollar verloren“, sagte sie.

Stewart verbüßte von Oktober 2004 bis März 2005 eine fünfmonatige Haftstrafe. Sie war wegen Verschwörung, Behinderung der Justiz und Falschaussagen gegenüber Bundesermittlern im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Aktien am Unternehmen ImClone Systems verurteilt worden.

Geld für Schönheitsoperationen hat Stewart nach eigenen Angaben dagegen nie ausgegeben. Gegenüber ‚PEOPLE‘ erklärte sie im August, sie habe sich für kosmetische Veränderungen im Gesicht nie operieren lassen. Auf Behandlungen verzichtet sie dennoch nicht vollständig: Etwa alle vier Monate lasse sie sich bei ihrem Dermatologen Dr. Dan Belkin in New York mit einer kleinen Menge Filler behandeln. „Ich habe überhaupt keine Schönheitsoperationen machen lassen“, betonte sie. Ihrer Ansicht nach brauche sie diese auch nicht. Auch operative Eingriffe an anderen Körperstellen schloss Stewart aus. Sie lasse weder ihre Brüste noch ihre Hüften oder ihren Hintern verändern. Stattdessen setze sie auf regelmäßige Pflege, Gesichtsübungen und Peptide. Behandlungen bei Mario Badescu und Georgia Louise gehörten ebenfalls zu ihrer Routine. „Ich bin eher der Typ Mensch, der auf Erhaltung setzt“, erklärte die Unternehmerin.

Einen Teil ihres jugendlichen Aussehens schreibt Stewart zudem ihren Genen zu. Ihre Mutter habe selbst mit 95 Jahren noch großartig ausgesehen. Hinzu komme ihr Lebensstil: „Wir ernähren uns gut. Wir trinken nicht besonders viel. Wir rauchen nicht.“ Außerdem bewege sie sich täglich und gehe reiten. Dass Stewart mit ihrem Aussehen Aufmerksamkeit erregen kann, bewies sie spätestens 2023. Damals war sie im Alter von 81 Jahren auf dem Cover der ‚Sports Illustrated Swimsuit Issue‘ zu sehen.