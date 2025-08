Stars Martha Stewart wettert gegen Herzogin Meghan

Martha Stewart - The Bedford By Martha Stewart Grand Opening 2022 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2025, 09:00 Uhr

Martha Stewart teilt gegen gegen Meghan, die Herzogin von Sussex aus.

Die 83-Jährige hat sich als Lifestyle-Guru eine weltweit führende Marke aufgebaut und hat nun Meghan kritisieirt, nachdem sie ihr Unternehmen As Ever gegründet hat, das unter anderem Marmelade und Wein verkauft.

Stewart sagte gegenüber ‚Yahoo Lifestyle‘: „Ich kenne Meghan nicht wirklich gut und ich hoffe, sie weiß, wovon sie spricht. Authentizität ist für mich alles, und authentisch zu sein und sich mit der Materie auszukennen, ist extrem wichtig.“ Stewart äußerte sich auch zum Goop-Imperium der 52-jährigen Gwyneth Paltrow. „Gwyneth ist sehr erfolgreich; sie hat eine ganze Reihe interessanter Unternehmen aufgebaut“, so die Autorin und stichelt weiter: „Sie wird bewundert. Sie hat einen Oscar gewonnen – um Himmels willen, als Schauspielerin! Sie ist ziemlich mächtig.“ Doch Stewart betonte, dass es ihr nichts ausmacht, wenn Nachfolger in die Branche eintreten, sie kennt das kompetitive Terrain an: „Es macht mir nichts aus – viel Glück!“

Herzogin Meghan (43) und ihr Ehemann, Prinz Harry (40) haben sich bekanntlich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen, bevor sie in die Vereinigten Staaten gezogen sind. Die Herzogin hat dann im März dieses Jahres das Unternehmen As Ever gegründet, das Produkte wie Rosé, Tees, Honig, Keksmischungen, Crêpes und einen Aprikosen-Fruchtaufstrich anbietet. Ihre Netflix-Serie ‚With Love‘, die im März auf dem Streamingdienst Netflix Premiere hatte, wurde trotz schlechter Kritiken um eine zweite Staffel verlängert.