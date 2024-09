Film Martin Scorsese: Veröffentlichung seines ‚Das Leben Jesu‘-Films verlegt

Bang Showbiz | 25.09.2024, 16:00 Uhr

Der neue Film des Filmemachers und sein Biopic über Frank Sinatras Leben sind verschoben worden.

Martin Scorseses neuer ‚Das Leben Jesu‘-Film und sein Biopic über Frank Sinatras Leben sind verschoben worden.

Der legendäre Regisseur hatte geplant, die beiden Filme in diesem Jahr direkt hintereinander zu drehen, wobei beide Streifen jetzt aber zunächst auf Eis gelegt wurden.

‚Das Leben Jesu‘ sollte eigentlich als erstes in Produktion gehen und ein Insider hat gegenüber ‚Variety‘ betont, dass das Projekt noch in der Entwicklung sei. Bisher sind noch keine Mitglieder der Besetzung bekannt gegeben worden, aber Scorsese wird das Projekt unabhängig finanzieren, so wie er es mit seinem ‚Silence‘-Epos aus dem Jahr 2016 gemacht hat. Der kommende Film beruht auf Shusaku Endos Roman von 1973 und der ‚Good Fellas‘-Filmemacher hatte gehofft, den Streifen in Israel, Italien und Ägypten drehen zu können. Scorsese hatte zuvor verraten, dass der Film nur 80 Minuten dauern würde und von den Prinzipien der Kernlehren Jesu handelt: „Im Moment ist jeder empört, wenn man das Wort ‚Religion‘ ausspricht, da sie in gewisser Weise versagt hat. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass der erste Impuls falsch gewesen ist. Kommen wir zurück. Denken wir einfach mal darüber nach.”