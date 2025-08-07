Film Matthew McConaughey verlor Rolle des Jack Dawson in ‚Titanic‘, weil er keine Anweisungen befolgten wollte

Bang Showbiz | 07.08.2025

Laut posthum veröffentlichten Memoiren eines Produzenten verärgerte der Hollywood-Star James Cameron beim 'Titanic'-Casting mit seinem Verhalten.

Matthew McConaughey soll die Rolle des Jack Dawson in ‚Titanic‘ verloren haben, weil er sich während des Vorsprechens weigerte, Regieanweisungen von James Cameron zu befolgen.

Der Schauspieler, bekannt für seinen texanischen Akzent und seinen lässigen Charme, sprach in den frühen Casting-Phasen des Blockbusters von 1997 gemeinsam mit Kate Winslet vor. Der Vorfall wird in den posthum veröffentlichten Memoiren ‚The Bigger Picture‘ von Produzent Jon Landau beschrieben, aus dem der Journalist Matthew Belloni Auszüge in seinem Newsletter ‚What I’m Hearing‘ veröffentlichte.

In dem Buch soll Jon geschrieben haben: „Wir haben Matthew hereingeholt, um mit Kate [Winslet] eine Szene [für ‚Titanic‘] zu spielen. Man will ja nicht nur sehen, wie Leute vor der Kamera wirken, sondern auch, wie sie miteinander interagieren. Kate war ganz angetan von Matthew – seiner Ausstrahlung und seinem Charme. Er spielte die Szene mit seinem [südlichen] Akzent.“

Nach Jon Landaus Darstellung bat Regisseur James Cameron den Schauspieler nach der ersten Szene, diese noch einmal ohne den Südstaaten-Akzent zu spielen. McConaughey soll sich jedoch geweigert haben. Seine angeblichen Worte: „Das war doch ziemlich gut. Danke.“ Damit beendete er das Vorsprechen – ohne eine zweite Version der Szene zu liefern.

Die Rolle des Jack Dawson – ein mittelloser Waisenjunge aus Chippewa Falls, Wisconsin, der mit der unglückseligen RMS Titanic in die USA zurückreist – ging schließlich an Leonardo DiCaprio. Doch auch der heute 50-Jährige sorgte zunächst für Spannungen im Casting-Prozess.

In einem ‚GQ‘-Interview 2022 erinnerte sich James Cameron daran, wie er DiCaprio bat, in einem Test-Dreh mit Kate Winslet Textpassagen vorzulesen. Der Hollywood-Star habe geantwortet: „Ich lese nicht.“ Cameron entgegnete ihm damals: „Wenn du nicht liest, bekommst du die Rolle nicht.“ Daraufhin willigte DiCaprio ein – und lieferte eine starke Performance ab. Cameron sagte rückblickend: „Kate ist sofort aufgeblüht… Die dunklen Wolken verzogen sich und ein Sonnenstrahl fiel auf Jack.“ In diesem Moment habe er gewusst: „Okay, das ist er.“