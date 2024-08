Film Mckenna Grace: Sie spielt in ‚Regretting You‘ mit

Bang Showbiz | 12.08.2024, 14:00 Uhr

Mckenna Grace und Allison Williams haben sich einer Filmadaption von ‚Regretting You‘ angeschlossen.

Das Duo wird in dem Film mitspielen, der auf Colleen Hoovers gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2019 beruht.

Die Ankündigung über das neue Projekt folgt auf die Veröffentlichung von ‚It Ends With Us‘, einer Filmadaption von Hoovers Roman mit Blake Lively und Justin Baldoni in den Hauptrollen, die an den Kinokassen ein großer Erfolg werden soll. ‚Regretting You‘ handelt von der komplexen Beziehung zwischen Morgan Grant (Williams) und ihrer Tochter Clara. Morgan wird in jungen Jahren Mutter und stellt ihre Träume zurück, um Clara großzuziehen. Als Clara jedoch zum Teenager heranwächst, zerbricht ihre Beziehung, insbesondere, nachdem ein tragischer Unfall das Leben von Chris, Morgans Ehemann und Claras Vater, fordert. Der Film wird vom ‚Das Schicksal ist ein mieser Verräter‘-Regisseur Josh Boone nach einem Drehbuch von Susan McMartin gedreht. Robert Kulzer wird den Film gemeinsam mit Brunson Green und Anna Todd produzieren. Unterdessen war Mckenna zudem für den Psychothriller ‚Straight Lies‘ gecastet worden. Die 18-jährige Darstellerin wird in dem Streifen, der unter der Regie von Alex Kalymnios entsteht, die Hauptrolle übernehmen und auch als ausführende Produzentin fungieren. Der neue Film spielt im Jahr 1990, auf dem Höhepunkt des Krieges gegen Drogen, und ist von wahren Ereignissen aus dem Leben des Drehbuchautors Ren Trella als Teenager inspiriert worden.